В Барнауле в переулке Ядринцева начали ремонт дороги после жалоб водителей

Отчаявшиеся автомобилисты даже закладывали глубокие ямы кирпичами и развешивали самодельные аншлаги

18 мая 2026, 13:17, ИА Амител

В Барнауле начали ремонт дороги на Ядринцева / Фото: кадр из видео "Вести Алтай"

В Барнауле приступили к ремонту дороги в переулке Ядринцева. Всю весну автомобилисты жаловались на многочисленные глубокие выбоины в асфальте. Некоторые водители настолько отчаялись, что развешивали на столбах самодельные предупреждающие таблички "Осторожно, ямы!", сообщают "Вести Алтай".

А на днях самые нетерпеливые горожане заложили особо опасные ямы кирпичами, чтобы хоть как-то обезопасить проезд.

За сегодняшнюю ночь ямы на Ядринцева уже подготовили к ремонту.

Ранее барнаульцы не раз жаловались на этот разбитый переулок, где водителям приходилось ежедневно ездить зигзагами, лавируя между рытвинами.