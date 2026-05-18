В Барнауле в переулке Ядринцева начали ремонт дороги после жалоб водителей
Отчаявшиеся автомобилисты даже закладывали глубокие ямы кирпичами и развешивали самодельные аншлаги
18 мая 2026, 13:17, ИА Амител
В Барнауле приступили к ремонту дороги в переулке Ядринцева. Всю весну автомобилисты жаловались на многочисленные глубокие выбоины в асфальте. Некоторые водители настолько отчаялись, что развешивали на столбах самодельные предупреждающие таблички "Осторожно, ямы!", сообщают "Вести Алтай".
А на днях самые нетерпеливые горожане заложили особо опасные ямы кирпичами, чтобы хоть как-то обезопасить проезд.
За сегодняшнюю ночь ямы на Ядринцева уже подготовили к ремонту.
Ранее барнаульцы не раз жаловались на этот разбитый переулок, где водителям приходилось ежедневно ездить зигзагами, лавируя между рытвинами.
13:23:29 18-05-2026
Ладно Ядринцева, выезд и въезд через старый мост - это ведь позор всего города и его руководства в первую очередь. Представьте если бы Мишустина завезли в город по этой дороге . Долго бы мэр и начальник автодора проработали на своих местах?
16:28:03 18-05-2026
Гость (13:23:29 18-05-2026) Ладно Ядринцева, выезд и въезд через старый мост - это ведь ... Мишустина бы вертолетом прокатили над городом и на этом всё.
13:37:02 18-05-2026
Как жаль, что продолжают делать дороги из асфальта, который потечёт на вторую весну.
14:38:28 18-05-2026
Ядинцева капитально делали в 2020 году. МБУ Автдрстрой города Барнаула. Асфальт пролежал 6 лет. Гарантия 5. В принципе на оценку 3. Там вся проблема в том. Что качество асфальта выходящего с завода, контролируется лабораторией, которая находится на этом же заводе и подчиняется этому же заводу и допуск туда имеют все на заводе. И вообще иногда порой делают пробы дистанционно на расстоянии порой до 20 километров. Тое сть укладывают асфальт. Берут пробу. Но в лабораторию не возят. Но результаты анализа получают. Супертехнологии.
15:41:47 18-05-2026
Саня мыло (14:38:28 18-05-2026) Ядинцева капитально делали в 2020 году. МБУ Автдрстрой город... значит нужна гарантия на 10 лет
15:11:09 18-05-2026
А как сильно и как много надо жаловаться на проспект строителей от моста до перекрестка всем известного?????
16:29:42 18-05-2026
гость (15:11:09 18-05-2026) А как сильно и как много надо жаловаться на проспект строите... А в церковь ходили? Сходите, это видимо уже последняя инстанция.
16:33:59 18-05-2026
Сегодня подъезжая по Сов Армии к Павлику, обратил внимание, что яму, которую на прошлой неделе волею данной мне, назвал "ямой им. тов. Ведяшкина", заделали. Сказать что я а...., был очень удивлён, это ничего не сказать.
Ждём божьего проведения и снисхождения воли его на участок Строителей от Павловского, через ЖД переезд и хотя бы до Челюскинцев.
18:09:25 18-05-2026
Не делают тут ничего, сейчас презжал