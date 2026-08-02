Снимки очаровательных пушистиков помогают им обрести семью

02 августа 2026, 09:42, ИА Амител

Фотовыставка "Красота спасет кота" в Барнауле / Фото: предоставлено amic.ru / приют "Ласка"

В Барнауле открылась благотворительная выставка "Красота спасет кота!". Ее главная цель — помочь бездомным животным найти семью.

Посмотреть на снимки можно в ТРЦ "Галактика", "Пионер" и "Старый Базар", в визит-центре парка "Изумрудный", а также в холлах РАНХиГС, приюта "Ласка" и "Очень милого места".

«Несмотря на завершение гранта, направление "Красота спасет кота" останется в приюте. Грумерская мастерская, творческая фотостудия и работа всех специалистов продолжатся. Мы наметили планы по дальнейшему развитию, чтобы помогать животным становиться еще заметнее и быстрее обретать дом», — написали в соцсетях приюта "Ласка".

Посещение выставок бесплатно и доступно по графику работы ТРЦ и других площадок.

О проекте

Сама выставка — результат проекта "Красота спасет кота! Волонтерский опыт молодежи в рамках своей будущей профессии в помощь бездомным животным". Молодых специалистов обучали основам кинологии, фотографии, фелинологии, рекламы и груминга.

Под руководством профессиональных наставников они учились снимать, социализировать питомцев и рассказывать истории животных, которые ждут своих хозяев.