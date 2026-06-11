"Кошкин дом" без своего дома. Как барнаульский приют спасает тех, кого однажды бросили

В приюте Натальи Синкиной и ее помощников живут около 150 кошек. Те, кому когда-то не дали погибнуть на улице

11 июня 2026, 09:00, Александра Черданцева

Наталья Синкина и Тимоша / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бездомная кошка редко оказывается на улице сама. Чаще всего ее выбрасывает человек. Именно человек берет котенка на лето на дачу, а осенью уезжает и бросает его выживать. Человек закрывает подвал, где прятались животные. Человек выставляет за дверь больного, старого, беременного или просто надоевшего питомца. И многие из нас потом просто проходят мимо. Жительница Барнаула Наталья Синкина мимо пройти не может. С самого детства. Подбирает всех, даже самых безнадежных котиков. Так однажды появился приют "Кошкин дом". Сегодня здесь около 150 обитателей. У каждого — свое имя, свой характер и своя беда, после которой он все же выжил.

Журналист amic.ru Саша Казанцева (тексты пишет под псевдонимом Черданцева) узнала о приюте случайно и тоже не смогла пройти мимо. Вместе с фотографом Катей Смолихиной одним летним вечером они пришли в приют, чтобы посмотреть, как он живет, и рассказать о людях, которые каждый день делают тихую, тяжелую и очень нужную работу.

Александра Казанцева и Мира / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Здесь пахнет кормом, чистотой и надеждой

"Кошкин дом" работает больше 13 лет. За это время через приют прошли 419 котиков, 167 из них нашли новых хозяев. Своего большого помещения у приюта нет. Животные размещены в арендованных комнатах по разным адресам — небольшими группами по 10–15 кошек. Подход очень серьезный: например, для новичков и болеющих предусмотрены отдельные карантинные помещения.

Мы заходим в одну из комнат, и сначала кажется, что кошек не так уж много. Но эти пушистики — мастера конспирации, через пару секунду грациозные силуэты начинают проступать отовсюду. Кошки сидят на окне, на лежанке, в домиках и коробках.

Здесь чисто. Удивительно чисто для места, где живет столько животных. Нет тяжелого запаха, который мы ожидали почувствовать в приюте. Сразу видно, что уборку здесь делают ежедневно.

Пока мы ходим, смотрим, фотографируем и, конечно, не удерживаемся — гладим котиков, Наталья Синкина и ее помощница по вторникам Саша быстро и спокойно делают свою работу: моют миски, подметают пол, меняют воду, насыпают сухой корм. Наталья делит влажный по тарелкам так, чтобы хватило всем. Следит, кто подошел к еде, а кто остался в стороне. Это важнее, чем кажется.

«Если кот не вышел к миске, значит, с ним может быть что-то не так. Его надо поймать, осмотреть, посадить в клетку, показать врачу. В приюте болезнь иногда начинается почти незаметно, если пропустить, могут быть печальные последствия», — говорит Наталья Синкина, ловко расставляя миски.

Иногда она просит нас выйти из комнаты, чтобы питомцы могли спокойно поесть: некоторые пушистики боятся чужих людей и прячутся, а другие — более быстрые и наглые — успевают съесть и свою порцию, и чужую.

Приют "Кошкин дом"/ Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кошки, которым некуда было идти

Надюша, Персочка, Филя, Макар, Снежок, Феечка, Жука, Фокс, Мурочка, Бусечка и Манечка — это не просто клички. Это маленькие истории спасения, иногда грустные до кома в горле.

Кто-то был жестоко брошен в садоводстве. Таких много осенью в пригороде. Еще недавно Мурка была "домашней любимицей", ловила мышей на даче. А в конце лета дачники вернулись в город, а ее бросили умирать от голода и морозов. Знаете, как они оправдывают себя: "Не мы же убили. Она просто не выжила". Других доставали из подвалов перед тем, как их замуровали. Третьих забирали из квартир, где из-за болезни или беспомощности хозяев животные плодились, болели и умирали.

Тишу (помесь с шотландцем или экзотом) нашли на улице с обмороженными лапами. Он шел, в буквальном смысле оставляя после себя кровавые следы. Хороший, добрый мальчик, но аллергичный, ему нужно специальное питание. Если кто-то решится его взять, он готов подарить море любви.

Левушка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Здесь много тех, кого можно забирать хоть сегодня. Ласковые, ручные, нежные, тянущиеся к человеку всем телом, несмотря на все пережитое. Они сами запрыгивают на руки, трутся щекой, подставляют лоб. И в этот момент очень трудно понять, почему у такого кота до сих пор нет дома. Живет тут Левушка. Крупный, толстенький, пушистый, очень похож на представителя сибирской породы. Левушка очень ласковый и с удовольствием забирается на руки ко всем гостям.

«Ему около пяти лет. Он здоров, кастрирован, неконфликтен и с удовольствием станет членом семьи. Смотрите, какой он добрый и ласковый. Забрать его можно прямо сейчас», — говорит Наталья.

Есть кошки совсем дикие. Они не идут на руки, шарахаются от человека и будто заранее уверены, что ничего хорошего от него ждать нельзя. У таких почти нет шансов быстро найти дом. Но даже они здесь в безопасности — у них есть еда, тепло и человек, который знает их по именам.

Левушка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Деньги заканчиваются быстрее корма

Приюту постоянно нужна помощь. Каждую неделю кошкам требуется около 35 килограммов сухого корма. Это примерно 21 тысяча рублей. А еще влажный корм, лечебное питание, лекарства, наполнители, пеленки, бытовая химия.

«Дешевым кормом мы не кормим. Потом лечение выйдет дороже. А иногда плохой корм может стоить животному жизни. Поэтому мы стараемся давать хорошее питание», — поясняет руководитель приюта.

Одна только аренда помещений обходится примерно в 42 тысячи рублей в месяц. Добавьте к этому ветеринаров, анализы, УЗИ, рентген, операции, стерилизацию, препараты от паразитов. Стационар в клинике для приюта — почти недоступная роскошь. Поэтому многие процедуры Наталья и помощники делают сами: ставят уколы, дают таблетки, кормят из шприца, обрабатывают швы, следят за больными.

Приют "Кошкин дом"/ Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Постоянных крупных спонсоров у "Кошкиного дома" нет. Помогают обычные люди. Кто-то переводит 100 рублей, но чаще 500–1000 рублей. Кто-то берет кошку под кураторство и каждый месяц отправляет на нее деньги. Кто-то привозит корм или лекарства.

Поддержку оказывают даже пенсионеры и студенты учебных заведений. Недавно одна женщина за раз погасила долг приюта перед клиникой в 23 тысячи рублей. Для "Кошкиного дома" такие поступки — не просто деньги, а возможность выдохнуть хотя бы на несколько дней.

«Много людей нас поддерживает, и всем им огромное спасибо. Оля с Димой помогают, они у нас котика брали. Вадим очень сильно выручает, мы его стараемся редко беспокоить, но когда денег совсем нет, звоним ему. Две девочки — Яна и Лена — за границей живут, присылают денежку», — говорит Наталья.

Барсик / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вместе с нами в приют пришли Татьяна и Дарина — мама и дочь. Они и сами "волонтерят" уже много лет. В "Кошкином доме" у них есть подопечная Ариша — на нее каждый месяц переводят 1500 рублей, а по возможности помогают и другим. У них и самих в доме по несколько кошек, а еще они берут животных на передержку.

Дарина училась на ветеринарного врача и готова помогать руками — делать уколы, капельницы, давать препараты. Для приюта это не просто помощь. Это возможность сэкономить деньги на клинике и быстрее помочь больному животному. А еще они с мамой теперь приезжают в приют по расписанию, чтобы помогать Наталье убирать и кормить животных.

«Как можно пройти мимо, если сидит ничейная кошка под дождем или просто одна. Сделать вид, что ты ее не видел? Да, люди спрашивают, зачем это нам. Но ведь большинство кошек оказались на улице из-за людей. Котята, которые рождаются от брошенных кошек, часто не доживают даже до года, а до пяти доживают единицы. Вы отвернетесь на улице от такой кошки? Я — нет», — говорит Дарина.

Ежик / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Человек, который никогда не проходит мимо

Вот и Наталья Синкина никогда не отворачивается. Она не считает себя героем. Скорее, наоборот, — говорит о делах буднично, иногда устало, иногда с самоиронией. Но за этой простотой стоит огромная нагрузка, которую трудно представить, пока не увидишь все своими глазами.

Она занимается кошками с детства: подбирала, лечила, пристраивала. Потом животных стало больше. Сначала они жили на передержках, потом денег на передержки перестало хватать. В 2013 году Наталья вместе с единомышленниками сняла первое помещение. Тогда было 13 кошек, сейчас — около 150.

Ее тоже многие спрашивают: зачем ты это делаешь, уличные кошки — это природа, и они должны сами выживать. Но Наталья так не считает.

«Не могу смотреть, как они страдают. Тем более что я знаю, как им помочь: отловить, отмыть, проглистогонить, стерилизовать и найти хозяина. Я согласна, что на улице не надо кормить животных, их надо оттуда забирать. Они все должны быть либо хозяйскими, либо приютскими. Бездомные живут максимум три года, потому что там инфекции, собаки, машины, злые люди, погода. А в приюте все-таки есть условия. Да, они здесь живут в небольших комнатах, кто-то — в клетке, но они живут», — подчеркивает Наталья.

Бороться с бездомностью нужно, уверена собеседница. Для этого, по ее словам, животных необходимо стерилизовать и чипировать, а людей — приучать отвечать за тех, кого они однажды взяли домой.

Наталья Синкина и Мирончик / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Приют держится на трех главных людях — Наталье, Светлане и Ольге. У каждой своя жизнь, здоровье, усталость. Наталья работает, поэтому приютом она занимается по утрам, вечерам и в выходные, ведь кошки не могут подождать до понедельника. Они хотят есть каждый день. Болеть могут ночью. Лотки надо мыть постоянно. К врачу надо везти тогда, когда стало плохо, а не когда появилось свободное время.

Но Наталья любит то, чем занимается. Она знает почти каждого своего подопечного в лицо и по голосу. Помнит, кто когда заболел, кто пережил тяжелую операцию, кто боится мужчин, потому что его когда-то били, а кто любит спать только на верхней полке. Во время разговора она может на полуслове прерваться, потому что услышала странный кашель в соседней комнате. Может одновременно отвечать на вопросы журналистов, искать переноску, договариваться с ветеринаром по телефону и успокаивать испуганную кошку.

Со стороны кажется, что у нее бесконечный запас сил. Но это не так. Просто каждый день она снова выбирает не пройти мимо.

Пузик / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Наверное, любой человек, который занимается бездомными животными, рано или поздно сталкивается с выгоранием. С бессилием, когда не хватает денег. С отчаянием, когда не удается спасти очередного найденыша. С обидой, когда после бессонных ночей и месяцев лечения кто-то пишет в комментариях: "Зачем вам столько кошек?" Но на следующий день Наталья снова открывает двери приюта, снова моет миски, снова едет в клинику и снова берет трубку, если кто-то говорит: "Мы нашли котенка, помогите".

Она не любит громких слов о милосердии. И почти не говорит о себе. Но именно на таких людях и держатся подобные приюты. На тех, кто годами несет чужую боль как свою собственную и не позволяет себе отвернуться.

Помочь приюту можно переводом на карту Сбербанка 4279020010809758 или по номеру телефона 89095035924. В обоих случаях получатель — Наталья Викторовна С.

Что может сделать бизнес и каждый из нас

Приюту очень нужны постоянные помощники — не разово, не "когда-нибудь потом", а регулярно. Нужны волонтеры, которые смогут приходить убирать, мыть миски, менять лотки, кормить животных, возить кошек к врачу, фотографировать их, писать тексты для пристройства, отвечать на сообщения.

Очень нужны компании, которые могли бы взять приют под свое крыло. Оплачивать часть аренды, закупать корм, помогать с лекарствами, оплачивать счета в ветклиниках. Для бизнеса это может стать настоящим социальным проектом — понятным, живым и очень человеческим. Важно и то, что "Кошкин дом" — официальный приют, оформленный как автономная некоммерческая организация. Это значит, что помощь можно оказывать легально: переводить пожертвования на официальные реквизиты, а бизнесу — выстраивать прозрачное и долгосрочное сотрудничество с приютом. Для многих компаний это возможность поддерживать социально значимый проект не разово, а системно.

Барсик / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Чтобы у приюта появились дополнительные возможности, Наталья подает заявки на гранты. Но в этом ей тоже нужна помощь от организаций и людей, которые в этом разбираются.

Нужны кураторы для конкретных кошек. Можно выбрать одно животное и помогать ему каждый месяц. Для приюта даже небольшая стабильная сумма важнее редкого большого перевода, потому что корм и аренда нужны не однажды, а всегда.

Нужны хозяева. Это самая главная помощь. Если вы давно думали о кошке — не покупайте. Приезжайте в приют. Здесь есть те, кто уже настрадался достаточно. Эти котики знают цену теплому месту и они будут встречать вас дома так, будто вы каждый день совершаете чудо. Они не хуже породистых. Иногда даже лучше — потому что умеют любить с благодарностью, от которой щемит сердце.

Найти приют можно в социальных сетях по названию "Кошкин дом". Телефон руководителя автономной некоммерческой организации "Приют для животных "Кошкин дом" Натальи Синкиной: 8 909 503 59 24. А еще Наталья мечтает о своем участке и своем помещении. Не о красивом здании, а просто о месте, где не нужно зависеть от аренды, где можно сделать нормальные комнаты, карантин, склад, зону для знакомства с будущими хозяевами. Где кошки будут не временными жильцами по чужим углам, а действительно дома.

«Нам хотя бы землю и немного помощи со стройматериалами, а построили бы мы сами с мужем. Я же по профессии инженер-строитель. Ну и ребята бы помогли», — говорит Наталья.

Помогло бы котокафе — место, где люди могли бы знакомиться с кошками и забирать их домой. Часто на фото хвостатые получаются не очень удачно, а вживую многие раскрываются перед человеком и располагают к себе.

«Все же главная цель приюта — раздать кошек. Моя самая большая мечта, чтобы всех разобрали. А мы уже, конечно, новых наберем. Ведь люди продолжают отказываться нести ответственность за тех, кого приручили», — говорит Наталья.

Пока мы общались с котиками, Наталья и ее помощница уже навели везде порядок. Мы едва успевали за ней, спешащей из комнаты в комнату, с этажа на этаж. Мы были в том филиале приюта, который занимает несколько помещений в офисно-производственном здании на Ленина. И, наверное, самое сильное впечатление после этой поездки оставляют даже не цифры и не истории спасения, а сама Наталья — человек, который за годы работы так и не научился быть равнодушным.

Мурашенька / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru