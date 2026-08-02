В Барнауле почтили память погибших десантников 6-й роты на Аллее Героев. Фото

Участники возложили живые цветы к мемориалу

02 августа 2026, 14:05, ИА Амител

Возложение цветов к мемориалу бойцам 6-й роты 104-го гвардейского десантно-парашютного полка / Фото: МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле возле памятного знака десантникам 6-й роты на Аллее Героев прошел торжественный митинг, посвященный 96-летию со дня образования ВДВ России. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.

Участники почтили память погибших воинов-десантников минутой молчания и возложили цветы к мемориалу бойцам 6-й роты 104-го гвардейского десантно-парашютного полка. Для собравшихся сделали музыкальный подарок, состоящий из любимых песен воинов-десантников.

В торжественном митинге участвовали председатель АКЗС Александр Романенко, замглавы правительства Алтайского края Денис Губин, Герой России, президент Российской Ассоциации Героев Владимир Шаманов, руководители силовых ведомств.