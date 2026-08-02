Власти Алтайского края поздравили жителей региона с Днем ВДВ
В этом году отмечают 96-ю годовщину Воздушно-десантных войск
02 августа 2026, 10:35, ИА Амител
В России День воздушно-десантных войск отмечают 2 августа. В этом году исполнилось 94 года со дня образования ВДВ.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко тепло поздравили десантников с их праздником:
«Дорогие друзья! Ваш высочайший профессионализм и преданность долгу заслуживают глубокого уважения. Желаем крепкого здоровья, удачи и благополучия вам и вашим близким!»
Глава Барнаула Вячеслав Франк также поздравил жителей города с Днем воздушно-десантных войск РФ.
«Для Барнаула этот день имеет особое значение. Множество наших земляков гордо носили и носят голубые береты, а подвиги тех, кто отдал жизнь за Отечество, навечно вписаны в память горожан. Желаю всем здоровья, семейного тепла, благополучия и мира!»
Мэр города добавил, что ВДВ — это элита войск, готовая выполнить любую задачу:
«Десантники оставили яркий след в истории воинского братства, и молодое поколение солдат и офицеров с честью продолжает эти традиции, демонстрируя высокий уровень профессионализма».
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За ВДВ!
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