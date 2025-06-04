В Барнауле покажут интригующий и ироничный спектакль "Остров заблудших душ"
В основе истории – любовный треугольник, который неожиданно дополняется еще одним углом
04 июня 2025, 09:45, ИА Амител
В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 19 ноября 2025 года представят спектакль "Остров заблудших душ" по пьесе знаменитого кинорежиссера Вуди Аллена.
"Спектакль буквально пронизан американским юмором и начинен философским подтекстом. В его основе – любовный треугольник. Но в нашей истории треугольник неожиданно дополняется еще одним углом", – говорится в анонсе.
В основе сюжета классическая комедия положений: муж изменяет жене с ее лучшей подругой. Все трое в курсе происходящего. Но пока дамы выясняют, кому же достанется их возлюбленный, он уходит к третьей.
На сцене: Юлия Меньшова, Евгений Дятлов, Ольга Прокофьева, Андрей Ильин, Ольга Богомазова.
10:02:44 04-06-2025
американский юмор???
нихренассе, патриотичненько и скрепно.
но ничего, скоро за такие идеологические диверсии ответ держать придется, законопроект в ГД.
07:50:07 05-06-2025
Musik (10:02:44 04-06-2025) американский юмор???нихренассе, патриотичненько и скрепн... Надеюсь это тонкий юмор...
11:16:31 04-06-2025
американский юмор??? - возможно тупой, ну туп..