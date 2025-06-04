В Барнауле покажут интригующий и ироничный спектакль "Остров заблудших душ"

В основе истории – любовный треугольник, который неожиданно дополняется еще одним углом

04 июня 2025, 09:45, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 19 ноября 2025 года представят спектакль "Остров заблудших душ" по пьесе знаменитого кинорежиссера Вуди Аллена.

"Спектакль буквально пронизан американским юмором и начинен философским подтекстом. В его основе – любовный треугольник. Но в нашей истории треугольник неожиданно дополняется еще одним углом", – говорится в анонсе.

В основе сюжета классическая комедия положений: муж изменяет жене с ее лучшей подругой. Все трое в курсе происходящего. Но пока дамы выясняют, кому же достанется их возлюбленный, он уходит к третьей.

На сцене: Юлия Меньшова, Евгений Дятлов, Ольга Прокофьева, Андрей Ильин, Ольга Богомазова.