В Барнауле покажут трогательный спектакль о различных гранях любви "Осенний роман"

История проникает в самое сердце, вызывая смешанные чувства радости, грусти и восторга

03 июня 2025, 11:00, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 9 октября 2025 года представят спектакль "Осенний роман", основанный на шедевре Ивана Бунина "Темные аллеи".

"Бунин мастерски изобразил различные грани любви – от роковой и трагической до страстной и всепрощающей. Эти глубокие и искренние истории затрагивают самое сердце, вызывая смешанные чувства радости, грусти и восторга", – говорится в анонсе.

В спектакле задействованы актеры театра и кино: Дмитрий Исаев, Анастасия Стежко, заслуженный артист России Петр Красилов, Александр Ратников, Глафира Тарханова, заслуженная артистка России Наталья Чернявская.