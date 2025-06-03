НОВОСТИКультура

В Барнауле покажут трогательный спектакль о различных гранях любви "Осенний роман"

История проникает в самое сердце, вызывая смешанные чувства радости, грусти и восторга

03 июня 2025, 11:00, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 9 октября 2025 года представят спектакль "Осенний роман", основанный на шедевре Ивана Бунина "Темные аллеи". 

"Бунин мастерски изобразил различные грани любви – от роковой и трагической до страстной и всепрощающей. Эти глубокие и искренние истории затрагивают самое сердце, вызывая смешанные чувства радости, грусти и восторга", – говорится в анонсе.

В спектакле задействованы актеры театра и кино: Дмитрий Исаев, Анастасия Стежко, заслуженный артист России Петр Красилов, Александр Ратников, Глафира Тарханова, заслуженная артистка России Наталья Чернявская.

Шоу Mirror of Enigma / Изображение: ligaart.ru

В Барнауле состоится премьера новой программы шоу Mirror of Enigma

В программе виртуозно сочетается этно- и поп-музыка
НОВОСТИКультура
Барнаул Афиша культура Хорошие новости

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров