В Барнауле поощрят инспектора ДПС, который задержал 15-летнего мотоциклиста

Старший сержант полиции Владислав Брыкин оперативно среагировал, догнал и остановил нарушителя

11 апреля 2025, 08:40, ИА Амител

Старший сержант полиции Владислав Брыкин / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Барнаульского инспектора ДПС, задержавшего несовершеннолетнего мотоциклиста в центре города, представят к поощрению. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Вечером 8 апреля экипаж ДПС заметил мотоциклиста, который ехал без государственных номеров по проспекту Ленина, где движение мотоциклов запрещено. Байкер совершал опасные маневры, чем создавал угрозу для других участников дорожного движения.

Сотрудники ДПС потребовали, чтобы водитель остановился, но тот резко увеличил скорость и попытался скрыться. Тогда старший сержант полиции Владислав Брыкин догнал нарушителя и остановил мотоцикл руками.

За рулем байка оказался 15-летний барнаулец без прав. Теперь его привлекут к ответственности вместе с родителями.

За проявленный профессионализм Владислава Брыкина поощрят.