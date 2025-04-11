НОВОСТИОбщество

В Барнауле поощрят инспектора ДПС, который задержал 15-летнего мотоциклиста

Старший сержант полиции Владислав Брыкин оперативно среагировал, догнал и остановил нарушителя

11 апреля 2025, 08:40, ИА Амител

Старший сержант полиции Владислав Брыкин / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Старший сержант полиции Владислав Брыкин / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Барнаульского инспектора ДПС, задержавшего несовершеннолетнего мотоциклиста в центре города, представят к поощрению. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Вечером 8 апреля экипаж ДПС заметил мотоциклиста, который ехал без государственных номеров по проспекту Ленина, где движение мотоциклов запрещено. Байкер совершал опасные маневры, чем создавал угрозу для других участников дорожного движения.

Сотрудники ДПС потребовали, чтобы водитель остановился, но тот резко увеличил скорость и попытался скрыться. Тогда старший сержант полиции Владислав Брыкин догнал нарушителя и остановил мотоцикл руками.

За рулем байка оказался 15-летний барнаулец без прав. Теперь его привлекут к ответственности вместе с родителями.

За проявленный профессионализм Владислава Брыкина поощрят.

"За достойное исполнение служебных обязанностей, принятие всех необходимых мер по обеспечению безопасности дорожного движения по решению руководителя ГУ МВД России по Алтайскому краю инспектор ДПС взвода 2-й роты 1-го ОБДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Барнаулу старший сержант полиции Владислав Брыкин представлен к поощрению", – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Кадр из видео / Фото:

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НОВОСТИПроисшествия

Барнаул полиция

Комментарии 24

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Гость

09:04:10 11-04-2025

Спасибо Владиславу. Очень заслуженно представят.

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Гость

09:11:26 11-04-2025

Родители пацана на заявят за причиненные увечья сынульке и матущерб байку?

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Гость

09:40:02 11-04-2025

Гость (09:11:26 11-04-2025) Родители пацана на заявят за причиненные увечья сынульке и м... могут заявить

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Диагноз

09:43:30 11-04-2025

Гость (09:40:02 11-04-2025) могут заявить... За то что подверг опасности жизнь инспектора ДПС?

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Гость

10:07:50 11-04-2025

Гость (09:11:26 11-04-2025) Родители пацана на заявят за причиненные увечья сынульке и м... Не остановился по требованию сотрудника полиции, пусть радуются что не пристрелили их малолетнего недоумка.

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Жора

10:17:47 11-04-2025

Гость (09:11:26 11-04-2025) Родители пацана на заявят за причиненные увечья сынульке и м... ну пусть заявят.

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Жора

10:19:20 11-04-2025

Гость (09:11:26 11-04-2025) Родители пацана на заявят за причиненные увечья сынульке и м... по этой логике и убийц не надо задерживать. Вдруг заявят за ущерб.

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Элен без ребят

09:34:58 11-04-2025

молодец, товарищ инспектор! такие сотрудники вызывают только почет и уважение. желаю дослужиться до генеральских погонов!

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Жора

10:20:34 11-04-2025

Элен без ребят (09:34:58 11-04-2025) молодец, товарищ инспектор! такие сотрудники вызывают только... До генеральских, это ему истребитель надо остановить голыми руками 🤣

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34554

09:55:06 11-04-2025

Нужно кардинально ужесточить ответственность родителей и правонарушителей. Штраф в миллион, лишение родительских прав, отправка дитяти в колонию для малолетних - так было бы оптимально.

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Musik

10:30:28 11-04-2025

34554 (09:55:06 11-04-2025) Нужно кардинально ужесточить ответственность родителей и пра... а чего не расстрел?
и рейсеров, и тех кто зимой на бубликах за машинами катается, и кто курит на остановках ОТ, и кто сморкается на тротуар на Ленинском.

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Гость

12:39:52 11-04-2025

Musik (10:30:28 11-04-2025) а чего не расстрел?и рейсеров, и тех кто зимой на бублик... И кто фигню всякую думает тоже к ногтю

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Гость

13:25:45 11-04-2025

Musik (10:30:28 11-04-2025) а чего не расстрел?и рейсеров, и тех кто зимой на бублик... А почему бы и нет

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Элен без ребят

14:49:47 11-04-2025

Musik (10:30:28 11-04-2025) а чего не расстрел?и рейсеров, и тех кто зимой на бублик... отличное предложение, кстати. вы же знаете, как был создан порядок в почившей старушке Европе? веками их ... били палками по хребтине, приучали работать и не жить в сраче. не разговорами, нет, а палками и огромными штрафами. и в итоге, получили порядок, пока новые европейцы не навели свои порядки.

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ВКл.

10:10:22 11-04-2025

А если бы такое задержание привело к травме инспектора и водителя? А еще это создавало угрозу для других участников движения. Или они в этот момент весь проспект закрыли?

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Гость

17:28:51 11-04-2025

ВКл. (10:10:22 11-04-2025) А если бы такое задержание привело к травме инспектора и вод... Да просто удачный случай. Кончилось бы неудачно, или трагично, совсем по другому бы пели

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434545

10:21:50 11-04-2025

Я посмотрел видео задержания. Сотрудник бежал за мотоциклистом, догнал его, упал сам при попытке остановить мотоцикл, поднялся, догнал убегающего нарушителя, задержал. Насколько я помню, за бросок пластиковым стаканчиком в полицейского один экземпляр уехал на зону надолго. Здесь же целый букет правонарушений, в том числе причинение вреда здоровью сотруднику и сопротивление законным требованиям сотрудника. Малолетку - на нары! Евошных родаков - лишение родительских прав и огромные штрафы!

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Жора

10:33:14 11-04-2025

434545 (10:21:50 11-04-2025) Я посмотрел видео задержания. Сотрудник бежал за мотоциклист... про стаканчик тема не раскрыта. Там ведь на зоне бросившему каждую ночь этот стаканчик подавали.

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Musik

10:33:15 11-04-2025

434545 (10:21:50 11-04-2025) Я посмотрел видео задержания. Сотрудник бежал за мотоциклист... онижедети!!!!
вы что, хотите порядка на улицах?

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ППШариков

11:04:23 11-04-2025

"Наказание невиновных, награждение не причастных" (с)

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Гость

12:33:29 11-04-2025

В чем выразилось поощрение?

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192.168.100.112

14:58:25 11-04-2025

Пусть все сотрудники ГАИ знают, что барнаульцы всецело поддерживают отлов всех этих уличных стритрейсеров, торговоцентровых дрифтеров и прочего молодняка без прав на пердящих драндулетах. Население даже может помочь сотрудникам делать это в больших объёмах, но лицензии на отстрел маргиналов почему-то отсутствуют в свободной продаже...

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Гость

15:06:52 11-04-2025

Сколько кругом умственно травмированных, скажите спасибо, что не разрешили стрелять в таких! А деградация моральных устоев давно катит под уклон, скоро и такие меры будут! А родителям ума нет покупают мототехники потом плачут не уберегли не сберегли дитятку! Сами аппарат вложат в руки , потом страдальцев изображают!

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Гость

21:25:06 11-04-2025

очень поддерживаем сотрудника МВД, благодарны за отличное выполнение обязанностей. СПАСИБО что ловите таких придурков, наказываете их старших придурков-родителей, защищаете город от аварий и правонарушителей. Если бы было МНОГО таких сотрудников и как можно больше патрулей в городе - был бы порядок и тишина, как в Советское время. Участкового все своего в лицо знали, ППС можно было встретить через каждые 15 минут. Вот залог порядка !

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