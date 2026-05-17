Суд обязал дроппера вернуть врачу почти 550 тысяч рублей после обмана мошенников

Сам ответчик на заседания суда не приходил

17 мая 2026, 16:03, ИА Амител

Банковская карта / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

63-летняя врач из Ростовской области, пережившая смерть дочери, стала жертвой телефонных мошенников и потеряла почти 550 тысяч рублей. Позже прокуратура установила, что деньги поступили на счет жителя Казани, и через суд потребовала вернуть средства пенсионерке.

Как сообщает "КП — Ростов-на-Дону", женщина недавно похоронила дочь и в это время продолжала работать врачом в клинике. Параллельно ей приходилось заниматься оформлением наследства после смерти ребенка.

Именно в этот период ей начали звонить мошенники. По словам источника издания, неизвестные представлялись сотрудниками ФСБ, Следственного комитета и полиции.

«Они представлялись сотрудниками ФСБ, Следственного комитета и полиции и запугивали, — рассказал источник издания. — Якобы со счета Тамары Ивановны (имя изменено. — Прим. ред.) какие-то обманщики пытаются похитить деньги, чтобы передать их террористам. Угрожали за это уголовной ответственностью. При этом все время заверяли, что хотят помочь, настойчиво предлагая, а потом и требуя перевести все сбережения на безопасный счет, который они "заботливо" завели для ее денег».

По данным издания, женщина долго не поддавалась на уговоры. Однако эмоциональное состояние после семейной трагедии и постоянное давление со стороны злоумышленников сделали свое дело.

Как утверждается, мошенники сумели убедить пенсионерку, после того как назвали ее личные данные, в том числе девичью фамилию. Женщина решила, что такой информацией могут владеть только настоящие сотрудники правоохранительных органов.

В итоге врач несколько раз подходила к банкомату и перевела аферистам в общей сложности 549 тысяч рублей. Когда звонившие перестали выходить на связь, она поняла, что стала жертвой обмана.

После обращения в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Позже прокуратура Егорлыкского района установила, что деньги поступили на счет жителя Казани, которого следствие считает дроппером — человеком, использующимся для обналичивания похищенных средств.

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с мужчины сумму неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими деньгами.

«Приволжский районный суд Казани удовлетворил иск. В пользу пенсионерки взыскано более 549 тысяч рублей, — прокомментировали в прокуратуре Егорлыкского района. — Однако решение пока не вступило в законную силу. Исполнение на контроле».

Как уточняет источник издания, сам ответчик на заседания суда не приходил. Теперь его поиском займутся судебные приставы.

Правоохранители в очередной раз напоминают, что никаких "безопасных счетов" не существует. Сотрудники банков, полиции или спецслужб никогда не требуют переводить деньги неизвестным лицам, даже если звонящие знают персональные данные человека.