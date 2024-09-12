В Барнауле продолжаются работы по решению подтоплений в микрорайоне Малый Прудской

Понижать грунтовые воды будут с применением современных технологий

12 сентября 2024, 13:25, ИА Амител

Заседание комиссии / Фото: barnaul.org

В Барнауле продолжаются работы по решению подтоплений из-за выхода грунтовых вод в микрорайоне Малый Прудской, сообщает мэрия.

На сегодняшний день проблема выхода грунтовых вод в микрорайоне Малый Прудской остается актуальной, работа по ее решению не прекращается. В связи с этим состоялось очередное заседание рабочей группы, которое прошло в администрации города.

Заседание провел заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин. В совещании приняли участие заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Оксана Финк, глава администрации Центрального района Максим Сабына, управляющий делами и председатель организационно-контрольного комитета Татьяна Кислякова, а также представители Алтайского завода агрегатов, включая генерального директора Вячеслава Кривашина, его заместителей и юриста предприятия.

Целью совещания стало обсуждение доработки проекта технического задания на выполнение работ по водопонижению, которые необходимы для устранения проблемы с выходом грунтовых вод.

По словам генерального директора Алтайского завода агрегатов Вячеслава Кривашина, предприятие уже начало процесс закупки и установки приборов учета на насосной станции, что позволит в дальнейшем эффективно контролировать уровень грунтовых вод. Кривашин также отметил, что завод готов принять участие в конкурсных процедурах, которые будут объявлены для выполнения необходимых работ.

"Городскому комитету по благоустройству необходимо в кратчайшие сроки доработать проект технического задания с учетом обсужденных решений, чтобы выйти на повторное объявление конкурсных процедур. Это позволит как можно быстрее приступить к выполнению работ по водопонижению и устранению риска подтопления территории микрорайона" - подчеркнул Андрей Курышин.

Текущая ситуация в микрорайоне

Как отметил глава администрации Центрального района Максим Сабына, на данный момент администрация Центрального района совместно с комитетом по благоустройству города Барнаула и управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций продолжает мониторинг ситуации с грунтовыми водами в микрорайоне Малый Прудской. "Уже проведено обследование 299 жилых домов, которые расположены в непосредственной близости от Алтайского завода агрегатов (АЗА). В присутствии жителей было составлено 174 акта по состоянию подпольных помещений и участков. Результаты мониторинга показывают, что в 41 доме обнаружено наличие воды в погребах, в 67 – грунт в подвалах оказался влажным, а в 53 – вода в подпольных помещениях отсутствовала. Эти данные подтверждают, что пока фактов подтопления жилых помещений не выявлено, однако ситуация продолжает требовать пристального внимания", - отметил Максим Сабын.

Особый акцент в мониторинге делается на территории, расположенной вблизи АЗА, так как здесь вероятность выхода грунтовых вод наиболее велика. Несмотря на то, что на обследуемых участках не выявлено случаев затопления, это не означает, что угроза снята, отмечает чиновник.

Грунтовые воды могут изменять свой уровень в зависимости от погодных условий, а также под воздействием работ на близлежащих предприятиях и территории микрорайона в целом.

Предстоящие шаги и контроль ситуации

Для предотвращения возможных негативных последствий, связанных с выходом грунтовых вод, работы по водопонижению будут продолжаться. Комитет по благоустройству города Барнаула совместно с другими структурами уже выработал первоочередные мероприятия, которые должны помочь стабилизировать ситуацию. В первую очередь это касается доработки дренажных систем и мониторинга грунтов. Планируется установка новых дренажных систем и модернизация существующих, что позволит более эффективно управлять уровнем грунтовых вод в проблемных зонах.

"Работа по водопонижению будет вестись с применением современных технологий, что должно обеспечить надежность системы на долгие годы", - отметил Андрей Курышин.

Мониторинг будет продолжаться на постоянной основе, с привлечением специалистов для проведения регулярных обследований как жилых помещений, так и прилегающих территорий.