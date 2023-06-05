В Барнауле проводят рейды по выявлению бродячих собак
Нашли две дворняги
05 июня 2023, 13:45, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В частном секторе Центрального района Барнаула продолжают рейды по поиску бродячих собак, сообщили в мэрии.
На прошлой неделе специалисты побывали в микрорайоне Затон, в селе Лебяжье, а также на улицах Купинской, Гвардейской и в переулке Малом Прудском в самом городе.
"В ходе рейда жителям вручали памятки и проводили профилактические беседы о правилах содержания домашних животных. Всего было роздано 25 памяток. Также в ходе рейда выявлено две бродячие собаки. В приют "Ласка" направлены заявки на их отлов", – рассказали в администрации.
Также добавили, что за 2023 год в районе за 80 рейдов поймали 31 дворнягу.
13:56:36 05-06-2023
Район базы на Космонавтов. С десяток жирных кобелей найдете.
13:57:20 05-06-2023
парочку? всего-то? да по ходу движения городского транспорта в центре города их можно найти.. на Аносова, на Калинина-Кулагина
13:59:38 05-06-2023
Район пешеходного моста на Новом рынке проверьте. Это где ремонт идет, а люди через путепровод ходят. Арава штук 10 бегает и кидается на людей.
14:00:45 05-06-2023
ну выявили ..И?
14:15:35 05-06-2023
Гость (14:00:45 05-06-2023) ну выявили ..И?... Что и? Теперь администрация точно знает, -Собаки то Есть!
14:25:14 05-06-2023
Гость (14:15:35 05-06-2023) Что и? Теперь администрация точно знает, -Собаки то Есть! ... аж целых две)))
14:32:36 05-06-2023
скорее выявляйте! они много перемещаются!
14:38:59 05-06-2023
Гость (14:32:36 05-06-2023) скорее выявляйте! они много перемещаются!... Это две бегают впереди рейдеров. Собакам приказали сидеть на месте и ждать Ласку???!!!!
06:26:27 06-06-2023
Гость (14:32:36 05-06-2023) скорее выявляйте! они много перемещаются!... Наверное чуют, что их хотят выявить. Вот же собаки!
14:56:52 05-06-2023
Пишут,что на прошлой неделе на Горе проводили рейды!На Гвардейской как бегали так и бегают!Что изменилось?Деньги освоили?!
15:09:48 05-06-2023
Пока у собак будет свободный доступ к пище, к мусору и подкормка жильцами, ни кто эту проблему не решит! Не обманывайтесь!
15:20:27 05-06-2023
Докучаево, на против девято района две здоровые собаки уже не первый год слоняются на тротуаре.
15:21:44 05-06-2023
С. Армии Х пр-т Коммунаров на тротуаре лежат лежмя по утрам
15:27:18 05-06-2023
Почему вместе с инспекцией не ходит расстрельная команда? Сразу надо и меры принимать! Тем более у нас патронный завод без заказов, коллектив распущен. Как раз патроны и пошли бы в дело. Ну а туши на утилизацию, для производства унтов, мыла, поясов, экзотической кухни.
18:14:46 05-06-2023
Гость (15:27:18 05-06-2023) Почему вместе с инспекцией не ходит расстрельная команда? Ср... Можно их слегка откармливать и недорого продавать корейцам. Тоже польза.
12:11:25 06-06-2023
Гость (15:27:18 05-06-2023) Почему вместе с инспекцией не ходит расстрельная команда? Ср... Вот в тебя то пулю и надо выпускать, потом сумку сшить из твоей кожи.
13:01:34 06-06-2023
Гость (12:11:25 06-06-2023) Вот в тебя то пулю и надо выпускать, потом сумку сшить из тв... О фашисты? Яя, сумки из человеческой кожи это про них. А вот нормальные люди скажем euns носят и ничего. Иди вот корейцы- песиков на супчик и тоже норм. Почему вас к человечине тянет? Сдвиг по фазе?
15:34:23 05-06-2023
Рейд сделали - хорошо. Теперь в непрерывном формате, круглосуточно, при поступлении сообщений о таких собаках, незамедлительно ехать, ловить. И будет нам щастье.
15:42:09 05-06-2023
На Кутузова их полно, лежат в тени домов вдоль дороги
16:02:08 05-06-2023
Чё пристали. Ну выявили, ну выписали повестки в суд с самоприводом.
16:18:55 05-06-2023
На старом Силикатном, на улице Силикатной в аптечных складах, в гаражах сотни жирных свирепых агрессивных бродячих собак! Туда надо выезжать не просто двум тётушкам, а группе противособачьего спецназа в толстых ватниках, с оружием, сетками и броневиками! Собаки очень коварные, охраняют территорию, бросаются на людей.
16:50:34 05-06-2023
По комментариям можно снять продолжение фильма"Белый Бим, черное ухо: 50 лет спустя". И совок давно уже фсе, а люди в лучшую сторону не изменились...
18:05:02 05-06-2023
Гость (16:50:34 05-06-2023) По комментариям можно снять продолжение фильма"Белый Бим, че... А там Бима отстреляли что-ли? Я не читал внеклассное чтение - хулиганом был...
18:36:18 05-06-2023
Гость (16:50:34 05-06-2023) По комментариям можно снять продолжение фильма"Белый Бим, че... даа...((( для кого снимали такие замечательные фильмы, писали такие добрые и воспитывающие ответственность за братьев наших меньших, книги. Согласна, все комментаторы как один - это отрицательный персонаж, злая истеричная тетка из этого фильма?(((
19:10:21 05-06-2023
даа...((( для кого снимали такие замечательные фильмы, ---- самое необьяснимое, что наверняка многие из них детишками плакали и жалели Бима, а тех уродов из фильма, его обижающих, ненавидели. И даже не заметили, как с годами в них и превратились... печалька...
21:22:18 05-06-2023
Гость (19:10:21 05-06-2023) даа...((( для кого снимали такие замечательные фильмы, ---- ... Ну так снимали для детей. А вот с собаками не церемонились. Очень жаль, что многие бабищи застряли в психике 5-летнего ребёнка. Будь все такими - человечество бы ещё в каменном веке бы загнулось - не убивайте бродячих мамонтов. Тьфу на вас, вырожденцы
21:48:24 05-06-2023
Одни злые нелюди которые плодят себе подобных.От кредитов и ипотеки крышу рвет
21:52:30 05-06-2023
Одни нелюди.Один не чита,другой не смотрел.Ужас ,что пишут.И наплодили себе подобных
23:17:22 05-06-2023
Не думала, что в Алтайском крае такие кровожадные жители. Видимо, покусанные ещё с детства или бешенство передалось.
10:22:06 06-06-2023
Гость (23:17:22 05-06-2023) Не думала, что в Алтайском крае такие кровожадные жители. Ви... это боты) выводят новость в топ, что бы привлечь внимание к несуществующей проблеме и помочь отмыть бабло
10:31:48 06-06-2023
Гость (10:22:06 06-06-2023) это боты) выводят новость в топ, что бы привлечь внимание к ... Утилизация бездомных блоховозов в РАЗЫ дешевле их содержания и последующего выпуска на улицу для кусания граждан. Да и по документам проще - отловили 3 собаки- сдали на мыло три собаки. А так иди отследи сколько поймали, сколько кастрировали, сколько выпустили? Вот и отмыв бюджетных средств.
09:28:48 06-06-2023
Кровожадные комментаторы, причем одни и теже во всех статьях подобных, и являются рассадниками брошенных собак. Это подобные им нелюди, отказываются от своих питомцев, а потом требуют им расстрела.
10:17:25 06-06-2023
Ася (09:28:48 06-06-2023) Кровожадные комментаторы, причем одни и теже во всех статьях... Зачем же расстрела? Можно мирно утилизировать в родукты народного потребления. Мыло, унты, пояса и тд.
10:18:15 06-06-2023
Ася (09:28:48 06-06-2023) Кровожадные комментаторы, причем одни и теже во всех статьях... очень похоже на ботов, слишком большая, необъяснимая активность у этой темы, огромное количество лайков. Нормальные адекватные люди не будут писать, то что пишут они, один-два психбольных, но не более, а тут прям как засилье тараканов и именно на этой теме. Наверное очееень хочется отмыть бабло на этом деле, вот и спонсируют ботов)
10:25:25 06-06-2023
Ася (09:28:48 06-06-2023) Кровожадные комментаторы, причем одни и теже во всех статьях... Ну вам то норм жить среди экскрементов, вшей , блох, линялой шерсти и прочих удовольствий от бездомных шариков. А для нормальных людей таких вещей не должно быть в городе.
10:48:11 06-06-2023
Гость (10:25:25 06-06-2023) Ну вам то норм жить среди экскрементов, вшей , блох, линялой... может вам в квартире все таки жить, а не там где вы сейчас обитаете? что же вы себя так мучаете то?
11:00:30 06-06-2023
Гость (10:48:11 06-06-2023) может вам в квартире все таки жить, а не там где вы сейчас о... А ему и в теплотрассе неплохо)
12:58:52 06-06-2023
Гость (10:48:11 06-06-2023) может вам в квартире все таки жить, а не там где вы сейчас о... Ну по городу то вы перемещаетесь? С детьми гуляете? Или безвылазно сидите в квартире и мечтаете о песелях? Весь город засран!
15:14:29 06-06-2023
Гость (12:58:52 06-06-2023) Ну по городу то вы перемещаетесь? С детьми гуляете? Или безв... мой Барнаул чистый город, про какой вы пишете не понятно. Не срите у себя в городе и не будет засрано
22:32:20 06-06-2023
Дворняги это те, которые во дворе частного дома живут, а отлавливать надо диких, бродячих собак, чтобы на людей не нападали, мало что-ли загрызли.