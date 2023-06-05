В Барнауле проводят рейды по выявлению бродячих собак

Нашли две дворняги

05 июня 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В частном секторе Центрального района Барнаула продолжают рейды по поиску бродячих собак, сообщили в мэрии.

На прошлой неделе специалисты побывали в микрорайоне Затон, в селе Лебяжье, а также на улицах Купинской, Гвардейской и в переулке Малом Прудском в самом городе.

"В ходе рейда жителям вручали памятки и проводили профилактические беседы о правилах содержания домашних животных. Всего было роздано 25 памяток. Также в ходе рейда выявлено две бродячие собаки. В приют "Ласка" направлены заявки на их отлов", – рассказали в администрации.

Также добавили, что за 2023 год в районе за 80 рейдов поймали 31 дворнягу.