В барнаульском парке "Центральный" не планируют заливать каток в 2025 году

Однако для самых юных посетителей обновят "старую добрую горку"

25 ноября 2025, 15:08, ИА Амител

Каток в парке "Центральный" / Фото: amic.ru

В 2025 году на территории парка "Центральный" не запланировано обустройства катка, сообщила администрация Барнаула. Причины не уточняются.

Стоит отметить, что обустройство катка в парке – это, можно сказать, традиция, его заливали каждый год и он очень популярен у барнаульцев. Площадь катка – почти 4000 кв. м, для всех желающих работал теплый пункт проката коньков.

В 2024 году технический запуск катка состоялся 7 декабря, проработал он три месяца – до 7 марта.

Как сообщается на странице общественной территории во "ВКонтакте", в 2025 году зимний сезон в парке официально откроется 30 ноября, всех гостей ожидает грандиозное празднование. В этом году в парке для юных посетителей обновят "старую добрую горку".

«Мы не просто встречаем зиму, мы также будем чествовать самых дорогих, самых любимых наших мам! В одной программе два самых теплых праздника!» – говорится в сообщении.

Кстати, первый открытый каток залили в Барнауле на улице Сергея Ускова. Традиционно будет работать каток возле ТРЦ "Галактика".

