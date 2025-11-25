В барнаульском парке "Центральный" не планируют заливать каток в 2025 году
Однако для самых юных посетителей обновят "старую добрую горку"
25 ноября 2025, 15:08, ИА Амител
В 2025 году на территории парка "Центральный" не запланировано обустройства катка, сообщила администрация Барнаула. Причины не уточняются.
Стоит отметить, что обустройство катка в парке – это, можно сказать, традиция, его заливали каждый год и он очень популярен у барнаульцев. Площадь катка – почти 4000 кв. м, для всех желающих работал теплый пункт проката коньков.
В 2024 году технический запуск катка состоялся 7 декабря, проработал он три месяца – до 7 марта.
Как сообщается на странице общественной территории во "ВКонтакте", в 2025 году зимний сезон в парке официально откроется 30 ноября, всех гостей ожидает грандиозное празднование. В этом году в парке для юных посетителей обновят "старую добрую горку".
«Мы не просто встречаем зиму, мы также будем чествовать самых дорогих, самых любимых наших мам! В одной программе два самых теплых праздника!» – говорится в сообщении.
Кстати, первый открытый каток залили в Барнауле на улице Сергея Ускова. Традиционно будет работать каток возле ТРЦ "Галактика".
Ранее amic.ru показал, как парк "Центральный" украшают к Новому году. Уже установлена новогодняя елка, но пока без игрушек, появился световой фонтан и светящиеся снеговики.
16:33:28 25-11-2025
Верните Сабыну!!!
17:51:09 25-11-2025
Гость (16:33:28 25-11-2025) Верните Сабыну!!!... Каток не залили? Полагаете, уже начали крысить без хозяина?
16:41:45 25-11-2025
Верните Брежнева!
Он и каток бесплатно зальёт, и кого надо расстреляет!
22:53:22 25-11-2025
зачем тратить деньги на каток весь город во льду
10:17:11 26-11-2025
Да правильно, дибильный каток на весь парк, очень опасный и неудобный.накоец то его не будет.