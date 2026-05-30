Минпросвещения освободило первоклассников от оценок за поведение
Для учеников 2–11-х классов ввели шкалу "образцовое", "допустимое" и "недопустимое"
30 мая 2026, 18:35, ИА Амител
Министерство просвещения РФ опубликовало приказ, вносящий изменения в порядок организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. Документ касается контроля за поведением школьников.
Согласно новым правилам, следить за соблюдением дисциплины и правил поведения в школе будут педагоги, руководящие работники, а также иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности. Оценка поведения может выставляться по шкале: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое".
Однако в документе особо подчеркивается, что это положение не распространяется на учеников первых классов. Таким образом, первоклассников оценивать не будут.
22:19:18 30-05-2026
А по моему тогда уж и в первом классе надо оценки за повеление, что бы сразу знали как себя вести.
Ну а вообще бред это все, ставить оценки целой коллегией из педагогов, просто абсурд
09:10:49 31-05-2026
Гость (22:19:18 30-05-2026) А по моему тогда уж и в первом классе надо оценки за повелен... почему вы считаете абсурдом коллективное оценивание педагогами поведения ученика? На одних уроках ученик сидит как пришитый и выполняет требования учителя, а на других уроках мешает вести урок, хамит учителю, когда учитель делает замечание ему. Молодые учителя страдают особенно, потому не задерживаются в школе. Оценивание нужно именно всеми учителями - предметниками. Закончился урок - учитель проставляет всем оценки за поведение в классный электронный журнал, да еще делает пометки, за что снизила оценку за поведение. Для этого нужно отредактировать систему ведения электронного журнала. Конечно, нагрузка на учителя немного вырастет, но с другой стороны, как сейчас школьники срывают занятия, наносят моральный вред учителю и остаются безнаказанными - так оставлять нельзя. Оценка за поведение должна влиять на общий аттестат выпускника, как было в советское время. Такая мера поможет защитить учителя, да и учеников, потому что от агрессии отдельных учеников страдают все - и учителя, и ученики.
08:59:55 31-05-2026
да, в первом классе как закладываются в ученике правила поведения. Можно освободить на одну четверть, не более