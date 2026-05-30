Минпросвещения освободило первоклассников от оценок за поведение

Для учеников 2–11-х классов ввели шкалу "образцовое", "допустимое" и "недопустимое"

30 мая 2026, 18:35, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Министерство просвещения РФ опубликовало приказ, вносящий изменения в порядок организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. Документ касается контроля за поведением школьников.

Согласно новым правилам, следить за соблюдением дисциплины и правил поведения в школе будут педагоги, руководящие работники, а также иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности. Оценка поведения может выставляться по шкале: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое".

Однако в документе особо подчеркивается, что это положение не распространяется на учеников первых классов. Таким образом, первоклассников оценивать не будут.