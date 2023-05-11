В Барнауле студент получил 11 лет тюрьмы за вербовку знакомого в террористы
Молодой человек разделял взгляды запрещённых в России международных террористических организаций и с 2021 года пытался завербовать знакомого
11 мая 2023, 20:57, ИА Амител
23-летний Барнаулец получил срок за пропаганду терроризма. Как сообщает пресс-служба УФСБ по региону, бывший студент одного из колледжей краевой столицы разделял взгляды запрещённых в России международных террористических организаций и с 2021 года пытался завербовать знакомого.
По информации силовиков, во время разговоров молодой человек навязывал знакомому радикальные идеи, оправдывал насилие и разрушительные методы незаконных формирований.
Коллегия судей приговорила обвиняемого к 11 годам лишения свободы. При этом первые четыре года заключения осуждённый проведёт в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима.
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Пробандеровец?