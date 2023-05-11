В Барнауле студент получил 11 лет тюрьмы за вербовку знакомого в террористы

Молодой человек разделял взгляды запрещённых в России международных террористических организаций и с 2021 года пытался завербовать знакомого

11 мая 2023, 20:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

23-летний Барнаулец получил срок за пропаганду терроризма. Как сообщает пресс-служба УФСБ по региону, бывший студент одного из колледжей краевой столицы разделял взгляды запрещённых в России международных террористических организаций и с 2021 года пытался завербовать знакомого.

По информации силовиков, во время разговоров молодой человек навязывал знакомому радикальные идеи, оправдывал насилие и разрушительные методы незаконных формирований.

Коллегия судей приговорила обвиняемого к 11 годам лишения свободы. При этом первые четыре года заключения осуждённый проведёт в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима.