В Барнауле усилили контроль за городскими фонтанами во время каникул

Регулярное обслуживание фонтанов не делает их безопасными для купания

04 июня 2026, 14:25, ИА Амител

Проверка фонтана / Фото: barnaul.org

В Барнауле начали проводить профилактические рейды, посвященные запрету купания в городских фонтанах. Специалисты напоминают жителям, что фонтаны предназначены исключительно для декоративных целей, а попытки использовать их как место для отдыха в жаркую погоду могут закончиться не только травмами, но и проблемами со здоровьем.

Первый такой рейд состоялся 3 июня. В дальнейшем подобную работу планируют продолжить с участием представителей регионального управления Роспотребнадзора, народных дружинников и сотрудников МБУ "Благоустройство и озеленение".

Во время профилактического мероприятия специалисты напомнили горожанам, что фонтаны не являются водоемами для купания. Как рассказала заместитель председателя комитета по благоустройству Барнаула Ольга Беккер, сегодня в краевой столице работают 14 городских фонтанов.

«Ежедневно специализированная организация в утреннее время проходит все фонтаны, зачищает чаши, убирает мусор, осуществляет обслуживание», — пояснила она.

При этом специалисты подчеркивают, что регулярное обслуживание фонтанов не делает их безопасными для купания. Особое внимание во время рейдов уделяют детям и подросткам, которые нередко используют чаши фонтанов для игр в жаркую погоду.

В городских службах напоминают, что элементы конструкции могут стать причиной травм. Родителей просят дополнительно объяснить детям, что купание в фонтанах запрещено.

О возможных последствиях для здоровья рассказали и в региональном управлении Роспотребнадзора. По словам главного специалиста-эксперта ведомства Екатерины Усольцевой, вода в фонтанах не соответствует требованиям, которые предъявляются к бассейнам.

«Вода в фонтанах, в отличие от бассейнов, не проходит регулярную очистку и обеззараживание. В теплой стоячей воде создаются идеальные условия для активного роста возбудителей инфекционных заболеваний. Купание в таких условиях может быть сопряжено с высоким риском для здоровья как взрослых, так и детей», — подчеркнула она.

В администрации города отмечают, что профилактическая работа будет вестись на протяжении всего летнего сезона. Разъяснительные беседы о запрете купания в фонтанах уже проводят в лагерях с дневным пребыванием детей.

Завершая рейд, представители городских служб вновь напомнили жителям о необходимости выбирать для отдыха только специально оборудованные места.

«Мы призываем взрослых и детей купаться исключительно в местах, которые для этого предназначены — официальных пляжах и открытых бассейнах», — резюмировала Ольга Беккер.

Вопрос безопасности на воде этим летом находится под особым контролем городских властей. Ранее администрация Барнаула утвердила комплекс мероприятий по обеспечению безопасности на пляжах и водоемах в летний сезон 2026 года. Согласно документу, владельцы частных пляжей обязаны не менее чем за 30 дней до начала работы уведомлять о своей деятельности подразделения МЧС, а также готовить территории к открытию в соответствии с федеральными правилами пользования пляжами.

Серьезный объем работы возложен и на городское управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Специалистам предстоит устанавливать предупреждающие знаки на водоемах и координировать работу с другими службами. Кроме того, Роспотребнадзору рекомендовано следить за санитарным состоянием водоемов и информировать об этом районные администрации, а Государственной инспекции по маломерным судам МЧС — контролировать безопасность пляжей и сообщать властям о потенциально опасных местах.