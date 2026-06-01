Где в Барнауле можно искупаться в июньскую жару в 2026 году и работают ли пляжи?
Несколько пляжей открылись 1 июня
01 июня 2026, 15:20, ИА Амител
Летом в Барнауле будут работать пять пляжей и девять бассейнов. Некоторые из них уже доступны для жителей города — они открылись 1 июня, в первый день лета, когда пришла аномальная жара. Amic.ru выяснил, какие места уже доступны для отдыха и сколько нужно заплатить за вход.
Пляж "Лапа"
Пляж "Лапа" открывает сезон 1 июня. В этот день вход абсолютно бесплатный для всех посетителей.
В День защиты детей "Лапа" проведет для гостей насыщенную праздничную программу:
- 14:00-17:00 — веселые аниматоры, аквагрим, танцевальный флешмоб;
- 14:00-18:00 — DJ и отличное настроение;
- 17:00-18:00 — пенная вечеринка.
Где находится: Новосибирский тракт, 23.
Режим работы: с 10:00 до 22:00.
Цены:
понедельник-четверг с 10:00 до 22:00 — 500 рублей;
пятница-воскресенье с 10:00 до 18:00 — 900 рублей, с 18:00 до 22:00 — 500 рублей;
дети от 0 до 5 лет (включительно) — бесплатно;
дети с 6 до 12 лет (включительно) — 300 рублей (независимо от дня недели и времени посещения).
Комплекс "Пляж"
Комплекс открытых бассейнов "Пляж" в парке спорта Алексея Смертина также открылся 1 июня. Гостей ждут падел, пляжный волейбол, вкусная еда, освежающие напитки.
Где находится: Ленинградская улица, 7а.
Режим работы: с 10:00 до 21:00.
Цены:
1200 рублей — взрослый;
600 рублей — дети с 3 до 13 лет (включительно);
бесплатно — дети до трех лет.
"Планета Q"
"Планета Q" открыла свой большой бассейн 1 июня. Также в этот день для детей проводят анимационную программу с 14:00 до 17:00.
Где находится: Байкальская, 47.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.
Цены:
взрослым — 1250 рублей;
детям с 3 до 12 лет — 600 рублей;
вечерний тариф с 17:00 — 500 рублей для всех;
детям до 3 лет бесплатно.
Бассейн "Обь"
Искупаться теперь также можно в бассейне "Обь".
Где находится: ул. Папанинцев, 96.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00. Цены:
Взрослый билет 450 рублей (сеанс 45 минут), 1 100 рублей — от 3 и более часов;
Для школьников до 17 лет — 350 рублей (сеанс 45 минут), 800 рублей (от 3 и более часов);
Для детей до 7 лет вместе со взрослым — 300 рублей (сеанс 45 минут), 700 рублей (от 3 и более часов).
Для организованных групп школьников и дошкольников (не менее 12 человек) входной билет по 330 рублей.
PoolSide
Открылся и летний бассейн PoolSide. Вода здесь тоже с подогревом. На территории работают кафе. Для гостей проводят развлекательные мероприятия.
Где находится: ул. Жасминная, 3а.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.
Цены:
взрослый — 900 рублей;
детский — 500 рублей;
в будни после 18:00: взрослый — 600 рублей, детский — 300 рублей.
Где еще покупаться летом в Барнауле?
Отдохнуть и позагорать этим летом будет возможность еще в нескольких местах.
Пляжи
- муниципальный пляж "Городской" (Правобережный тракт, 10);
- частный пляж в кемпинг-парке на оз. Пионерском (300 м от шоссе Ленточный Бор, 24);
- частный пляж на озеро Варежка (ул. Зоотехническая, 29в, р.п. Южный);
- частный пляж "Водный мир" (Правобережный тракт, 39).
Бассейны
- парк-отель "Чайка" (ул. Пионерская Долина, 4);
- парк-отель "Лесные дали" (ул. Широкая Просека, 17);
- "Адриатика" (ул. Попова, 167);
- "Магис Спорт" (ул. Взлетная, 25);
- "Бонус 21" в парке развлечений и отдыха "Арлекино" (ул. Георгия Исакова, 149а, к. 5).
Напомним, городской пляж на острове Помазкин откроется после снижения уровня воды в Оби. В 2025 году все было готово для встречи гостей 20 июня.
09:51:31 04-06-2026
Вокруг Барнаула поблизости полно бесплатных озер где тишина и красота, чем эти платные муравейники
10:15:43 04-06-2026
Гость (09:51:31 04-06-2026) Вокруг Барнаула поблизости полно бесплатных озер где тишина ...
Нукася это какие?
10:59:28 04-06-2026
Гость (10:15:43 04-06-2026) Нукася это какие? ...
Комсомольское ,например
23:51:21 04-06-2026
Вот это да, вот это я понимаю, 900 рублей вход на пляж! Прелестно! То, что должно быть бесплатным, теперь штука, а почему не 10 тысяч?! 🤬
15:20:25 07-06-2026
Гость (23:51:21 04-06-2026) Вот это да, вот это я понимаю, 900 рублей вход на пляж! Пре... Здрасьте, приехали. С каких это щей должно быть бесплатно?