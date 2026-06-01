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Где в Барнауле можно искупаться в июньскую жару в 2026 году и работают ли пляжи?

Несколько пляжей открылись 1 июня

01 июня 2026, 15:20, ИА Амител

Бассейн / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Бассейн / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Летом в Барнауле будут работать пять пляжей и девять бассейнов. Некоторые из них уже доступны для жителей города — они открылись 1 июня, в первый день лета, когда пришла аномальная жара. Amic.ru выяснил, какие места уже доступны для отдыха и сколько нужно заплатить за вход.

Пляж "Лапа"

Пляж "Лапа" открывает сезон 1 июня. В этот день вход абсолютно бесплатный для всех посетителей. 

В День защиты детей "Лапа" проведет для гостей насыщенную праздничную программу: 

  • 14:00-17:00 — веселые аниматоры, аквагрим, танцевальный флешмоб;
  • 14:00-18:00 — DJ и отличное настроение;
  • 17:00-18:00 — пенная вечеринка.

Где находится: Новосибирский тракт, 23.
Режим работы: с 10:00 до 22:00.
Цены: 
понедельник-четверг с 10:00 до 22:00 — 500 рублей;
пятница-воскресенье с 10:00 до 18:00 — 900 рублей, с 18:00 до 22:00 — 500 рублей;
дети от 0 до 5 лет (включительно) — бесплатно;
дети с 6 до 12 лет (включительно) — 300 рублей (независимо от дня недели и времени посещения). 

Комплекс "Пляж" 

Комплекс открытых бассейнов "Пляж" в парке спорта Алексея Смертина также открылся 1 июня. Гостей ждут падел, пляжный волейбол, вкусная еда, освежающие напитки. 

Где находится: Ленинградская улица, 7а. 
Режим работы: с 10:00 до 21:00. 
Цены: 
1200 рублей — взрослый;
600 рублей — дети с 3 до 13 лет (включительно);
бесплатно — дети до трех лет.

"Планета Q"

"Планета Q" открыла свой большой бассейн 1 июня. Также в этот день для детей проводят анимационную программу с 14:00 до 17:00.

Где находится: Байкальская, 47. 
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00. 
Цены: 
взрослым — 1250 рублей;
детям с 3 до 12 лет — 600 рублей;
вечерний тариф с 17:00 — 500 рублей для всех;
детям до 3 лет бесплатно.

Бассейн "Обь"

Искупаться теперь также можно в бассейне "Обь".

Где находится: ул. Папанинцев, 96. 
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00. Цены: 
Взрослый билет 450 рублей (сеанс 45 минут), 1 100 рублей — от 3 и более часов;
Для школьников до 17 лет — 350 рублей (сеанс 45 минут), 800 рублей (от 3 и более часов); 
Для детей до 7 лет вместе со взрослым — 300 рублей (сеанс 45 минут), 700 рублей (от 3 и более часов).
Для организованных групп школьников и дошкольников (не менее 12 человек) входной билет по 330 рублей.

PoolSide

Открылся и летний бассейн PoolSide. Вода здесь тоже с подогревом. На территории работают кафе. Для гостей проводят развлекательные мероприятия.

Где находится: ул. Жасминная, 3а. 
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00. 
Цены:
взрослый — 900 рублей; 
детский — 500 рублей;
в будни после 18:00: взрослый — 600 рублей, детский — 300 рублей. 

Где еще покупаться летом в Барнауле? 

Отдохнуть и позагорать этим летом будет возможность еще в нескольких местах. 

Пляжи 

  • муниципальный пляж "Городской" (Правобережный тракт, 10);
  • частный пляж в кемпинг-парке на оз. Пионерском (300 м от шоссе Ленточный Бор, 24);
  • частный пляж на озеро Варежка (ул. Зоотехническая, 29в, р.п. Южный);
  • частный пляж "Водный мир" (Правобережный тракт, 39).

Бассейны 

  • парк-отель "Чайка" (ул. Пионерская Долина, 4);
  • парк-отель "Лесные дали" (ул. Широкая Просека, 17);
  • "Адриатика" (ул. Попова, 167);
  • "Магис Спорт" (ул. Взлетная, 25);
  • "Бонус 21" в парке развлечений и отдыха "Арлекино" (ул. Георгия Исакова, 149а, к. 5).

Напомним, городской пляж на острове Помазкин откроется после снижения уровня воды в Оби. В 2025 году все было готово для встречи гостей 20 июня.

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Барнаул Хорошие новости лето отдых и развлечения
       

Комментарии 5

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Гость

09:51:31 04-06-2026

Вокруг Барнаула поблизости полно бесплатных озер где тишина и красота, чем эти платные муравейники

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Гость

10:15:43 04-06-2026

Гость (09:51:31 04-06-2026) Вокруг Барнаула поблизости полно бесплатных озер где тишина ...
Нукася это какие?

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Гость

10:59:28 04-06-2026

Гость (10:15:43 04-06-2026) Нукася это какие? ...
Комсомольское ,например

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Гость

23:51:21 04-06-2026

Вот это да, вот это я понимаю, 900 рублей вход на пляж! Прелестно! То, что должно быть бесплатным, теперь штука, а почему не 10 тысяч?! 🤬

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Гость

15:20:25 07-06-2026

Гость (23:51:21 04-06-2026) Вот это да, вот это я понимаю, 900 рублей вход на пляж! Пре... Здрасьте, приехали. С каких это щей должно быть бесплатно?

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