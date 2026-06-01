Несколько пляжей открылись 1 июня

01 июня 2026, 15:20, ИА Амител

Бассейн / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Летом в Барнауле будут работать пять пляжей и девять бассейнов. Некоторые из них уже доступны для жителей города — они открылись 1 июня, в первый день лета, когда пришла аномальная жара. Amic.ru выяснил, какие места уже доступны для отдыха и сколько нужно заплатить за вход.

Пляж "Лапа"

Пляж "Лапа" открывает сезон 1 июня. В этот день вход абсолютно бесплатный для всех посетителей.

В День защиты детей "Лапа" проведет для гостей насыщенную праздничную программу:

14:00-17:00 — веселые аниматоры, аквагрим, танцевальный флешмоб;

14:00-18:00 — DJ и отличное настроение;

17:00-18:00 — пенная вечеринка.

Где находится: Новосибирский тракт, 23.

Режим работы: с 10:00 до 22:00.

Цены:

понедельник-четверг с 10:00 до 22:00 — 500 рублей;

пятница-воскресенье с 10:00 до 18:00 — 900 рублей, с 18:00 до 22:00 — 500 рублей;

дети от 0 до 5 лет (включительно) — бесплатно;

дети с 6 до 12 лет (включительно) — 300 рублей (независимо от дня недели и времени посещения).

Комплекс "Пляж"

Комплекс открытых бассейнов "Пляж" в парке спорта Алексея Смертина также открылся 1 июня. Гостей ждут падел, пляжный волейбол, вкусная еда, освежающие напитки.

Где находится: Ленинградская улица, 7а.

Режим работы: с 10:00 до 21:00.

Цены:

1200 рублей — взрослый;

600 рублей — дети с 3 до 13 лет (включительно);

бесплатно — дети до трех лет.

"Планета Q"

"Планета Q" открыла свой большой бассейн 1 июня. Также в этот день для детей проводят анимационную программу с 14:00 до 17:00.

Где находится: Байкальская, 47.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.

Цены:

взрослым — 1250 рублей;

детям с 3 до 12 лет — 600 рублей;

вечерний тариф с 17:00 — 500 рублей для всех;

детям до 3 лет бесплатно.

Бассейн "Обь"

Искупаться теперь также можно в бассейне "Обь".

Где находится: ул. Папанинцев, 96.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00. Цены:

Взрослый билет 450 рублей (сеанс 45 минут), 1 100 рублей — от 3 и более часов;

Для школьников до 17 лет — 350 рублей (сеанс 45 минут), 800 рублей (от 3 и более часов);

Для детей до 7 лет вместе со взрослым — 300 рублей (сеанс 45 минут), 700 рублей (от 3 и более часов).

Для организованных групп школьников и дошкольников (не менее 12 человек) входной билет по 330 рублей.

PoolSide

Открылся и летний бассейн PoolSide. Вода здесь тоже с подогревом. На территории работают кафе. Для гостей проводят развлекательные мероприятия.

Где находится: ул. Жасминная, 3а.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

Цены:

взрослый — 900 рублей;

детский — 500 рублей;

в будни после 18:00: взрослый — 600 рублей, детский — 300 рублей.

Где еще покупаться летом в Барнауле?

Отдохнуть и позагорать этим летом будет возможность еще в нескольких местах.

Пляжи

муниципальный пляж "Городской" (Правобережный тракт, 10);

частный пляж в кемпинг-парке на оз. Пионерском (300 м от шоссе Ленточный Бор, 24);

частный пляж на озеро Варежка (ул. Зоотехническая, 29в, р.п. Южный);

частный пляж "Водный мир" (Правобережный тракт, 39).

Бассейны

парк-отель "Чайка" (ул. Пионерская Долина, 4);

парк-отель "Лесные дали" (ул. Широкая Просека, 17);

"Адриатика" (ул. Попова, 167);

"Магис Спорт" (ул. Взлетная, 25);

"Бонус 21" в парке развлечений и отдыха "Арлекино" (ул. Георгия Исакова, 149а, к. 5).

Напомним, городской пляж на острове Помазкин откроется после снижения уровня воды в Оби. В 2025 году все было готово для встречи гостей 20 июня.