Врач предупредила об опасности раннего купания
Безопасной считается температура не ниже 18–20 градусов
01 июня 2026, 16:44, ИА Амител
Барнаульский пляж / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Врач Ольга Уланкина в интервью Life.ru предостерегла россиян от слишком раннего начала купального сезона. Резкое погружение в непрогретую воду может обернуться не только простудой, но и гораздо более серьезными последствиями, вплоть до потери сознания.
По словам эксперта, комфортной и относительно безопасной для большинства людей считается температура воды от 18 до 20 градусов.
Если вода холоднее, организм мгновенно реагирует стрессом: происходит спазм сосудов, резко возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, а также возможны сбои в дыхании. Эти факторы в совокупности могут привести к трагическим последствиям.
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