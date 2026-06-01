Врач предупредила об опасности раннего купания

Безопасной считается температура не ниже 18–20 градусов

01 июня 2026, 16:44, ИА Амител

Барнаульский пляж / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Врач Ольга Уланкина в интервью Life.ru предостерегла россиян от слишком раннего начала купального сезона. Резкое погружение в непрогретую воду может обернуться не только простудой, но и гораздо более серьезными последствиями, вплоть до потери сознания.

По словам эксперта, комфортной и относительно безопасной для большинства людей считается температура воды от 18 до 20 градусов.

Если вода холоднее, организм мгновенно реагирует стрессом: происходит спазм сосудов, резко возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, а также возможны сбои в дыхании. Эти факторы в совокупности могут привести к трагическим последствиям.