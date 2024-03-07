В Барнауле утром 7 марта образовались большие пробки

Медленнее всего машины едут по Павловскому и Змеиногорскому трактам

07 марта 2024, 08:12, ИА Амител

Пробка на Красноармейском утром 7 марта / Фото: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 7 марта достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

На 08:12 самые крупные заторы наблюдаются на Павловском и Змеиногорском трактах, а также на улицах Кутузова и Власихинской. Помимо этого, транспорт медленно едет по Балтийской, Попова, Юрина, Матросова, шоссе Ленточный Бор и некоторым другим участкам. Собирается в том числе пробка на проспекте Красноармейском в сторону Строителей – здесь произошло ДТП в районе пересечения с улицей Молодежной.

По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Барнауле до нуля градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.