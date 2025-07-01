В Барнауле за ночь потушили два пожара

Горели дом на улице Пролетарской и баня в СНТ "Труд"

01 июля 2025, 10:40, ИА Амител

Пожары в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле в ночь на 1 июля потушили два пожара , сообщили в МЧС региона.

На улице Пролетарской горел жилой дом. На месте работали 27 специалистов, семь автоцистер, четыре звена газодымозащитной службы. Они локализовали возгорание на площади около 100 "квадратов". "Предварительно, причиной происшествия стало замыкание электропроводки на чердаке", — указали в МЧС.

Второй пожар случился в СНТ "Труд" — здесь вспыхнула баня.

"На момент прибытия подразделений строение уже горело открытым огнем. Пожар ликвидирован на площади около 12 квадратов, перехода огня на соседние постройки не допущено", — рассказали в ведомстве.

О пострадавших не сообщается.