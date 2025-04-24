В Барнауле задержали молодую пару, делавшую закладки с наркотиками на проспекте Ленина

В отношении парня и девушки возбудили уголовное дело, их заключили под стражу

24 апреля 2025, 11:25, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

В Барнауле задержали 23-летнего местного жителя и его 25-летнюю сожительницу по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщает алтайское МВД.

"Задержали на минувших выходных вблизи здания на проспекте Ленина. Во время личного досмотра у парня изъяли метилэфедрон общей массой 1,65 грамма, а у его девушки – 0,8 грамма гашиша", – рассказали в ведомстве.

Во время обыска в квартире обнаружили наркотики общей массой 296,51 грамма, а также специальные весы, упаковочный материал и банковские карты.

Как выяснилось, молодые люди приобретали оптовые партии наркотиков, расфасовывали и сбывали через тайники-закладки в различных районах Барнаула. В отношении задержанных возбудили уголовное дело, их заключили под стражу.

Ранее у одного из жителей Барнаула изъяли 20 свертков с наркотиком, который в пять тысяч раз сильнее героина.