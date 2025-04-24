В Барнауле задержали молодую пару, делавшую закладки с наркотиками на проспекте Ленина
В отношении парня и девушки возбудили уголовное дело, их заключили под стражу
24 апреля 2025, 11:25, ИА Амител
В Барнауле задержали 23-летнего местного жителя и его 25-летнюю сожительницу по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщает алтайское МВД.
"Задержали на минувших выходных вблизи здания на проспекте Ленина. Во время личного досмотра у парня изъяли метилэфедрон общей массой 1,65 грамма, а у его девушки – 0,8 грамма гашиша", – рассказали в ведомстве.
Во время обыска в квартире обнаружили наркотики общей массой 296,51 грамма, а также специальные весы, упаковочный материал и банковские карты.
Как выяснилось, молодые люди приобретали оптовые партии наркотиков, расфасовывали и сбывали через тайники-закладки в различных районах Барнаула. В отношении задержанных возбудили уголовное дело, их заключили под стражу.
Ранее у одного из жителей Барнаула изъяли 20 свертков с наркотиком, который в пять тысяч раз сильнее героина.
11:42:06 24-04-2025
За наркоту и за коррупцию нужно вводить смертную казнь
12:26:33 24-04-2025
Гость (11:42:06 24-04-2025) За наркоту и за коррупцию нужно вводить смертную казнь... Если за коррупцию вводить казнь, с наркотой некому бороться будет.
Выбирай что то одно
21:44:58 24-04-2025
Гость (12:26:33 24-04-2025) Если за коррупцию вводить казнь, с наркотой некому бороться ... Да много где сотрудников поубавится
13:47:13 24-04-2025
Гость (11:42:06 24-04-2025) За наркоту и за коррупцию нужно вводить смертную казнь... Смертная казнь это жестоко.
Мы же гуманное общество.
Просто скармливать им весь объем найденных у них наркотиков.
11:42:07 24-04-2025
Я видел, как в библиотеке закладки делают
12:06:02 24-04-2025
Гость (11:42:07 24-04-2025) Я видел, как в библиотеке закладки делают... Работники библиотеки?
12:36:43 24-04-2025
Гость (11:42:07 24-04-2025) Я видел, как в библиотеке закладки делают... Шутник.
15:52:56 24-04-2025
Гость (11:42:07 24-04-2025) Я видел, как в библиотеке закладки делают... мы в школе (в младших классах) на уроках труда тоже помню закладки делали
21:47:19 24-04-2025
Гость (15:52:56 24-04-2025) мы в школе (в младших классах) на уроках труда тоже помню за... На работе ежедневник выдали в декабре там две закладки красная и синяя))
20:30:39 24-04-2025
Старая тетка сбила мальченку с верного пути.
20:44:05 24-04-2025
Задержали на минувших выходных вблизи здания на проспекте Ленина.
А что в Барнауле на проспекте Ленина есть здание?
Очень информативно подается новость.