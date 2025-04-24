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В Барнауле задержали молодую пару, делавшую закладки с наркотиками на проспекте Ленина

В отношении парня и девушки возбудили уголовное дело, их заключили под стражу

24 апреля 2025, 11:25, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru
Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

В Барнауле задержали 23-летнего местного жителя и его 25-летнюю сожительницу по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщает алтайское МВД.

"Задержали на минувших выходных вблизи здания на проспекте Ленина. Во время личного досмотра у парня изъяли метилэфедрон общей массой 1,65 грамма, а у его девушки – 0,8 грамма гашиша", – рассказали в ведомстве.

Во время обыска в квартире обнаружили наркотики общей массой 296,51 грамма, а также специальные весы, упаковочный материал и банковские карты.

Как выяснилось, молодые люди приобретали оптовые партии наркотиков, расфасовывали и сбывали через тайники-закладки в различных районах Барнаула. В отношении задержанных возбудили уголовное дело, их заключили под стражу.

Ранее у одного из жителей Барнаула изъяли 20 свертков с наркотиком, который в пять тысяч раз сильнее героина.

Барнаул борьба с наркотиками

Комментарии 11

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Гость

11:42:06 24-04-2025

За наркоту и за коррупцию нужно вводить смертную казнь

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Гость

12:26:33 24-04-2025

Гость (11:42:06 24-04-2025) За наркоту и за коррупцию нужно вводить смертную казнь... Если за коррупцию вводить казнь, с наркотой некому бороться будет.
Выбирай что то одно

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гость

21:44:58 24-04-2025

Гость (12:26:33 24-04-2025) Если за коррупцию вводить казнь, с наркотой некому бороться ... Да много где сотрудников поубавится

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Гость

13:47:13 24-04-2025

Гость (11:42:06 24-04-2025) За наркоту и за коррупцию нужно вводить смертную казнь... Смертная казнь это жестоко.
Мы же гуманное общество.
Просто скармливать им весь объем найденных у них наркотиков.

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Гость

11:42:07 24-04-2025

Я видел, как в библиотеке закладки делают

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Гость

12:06:02 24-04-2025

Гость (11:42:07 24-04-2025) Я видел, как в библиотеке закладки делают... Работники библиотеки?

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Musik

12:36:43 24-04-2025

Гость (11:42:07 24-04-2025) Я видел, как в библиотеке закладки делают... Шутник.

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Гость

15:52:56 24-04-2025

Гость (11:42:07 24-04-2025) Я видел, как в библиотеке закладки делают... мы в школе (в младших классах) на уроках труда тоже помню закладки делали

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гость

21:47:19 24-04-2025

Гость (15:52:56 24-04-2025) мы в школе (в младших классах) на уроках труда тоже помню за... На работе ежедневник выдали в декабре там две закладки красная и синяя))

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Musik

20:30:39 24-04-2025

Старая тетка сбила мальченку с верного пути.

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Гость

20:44:05 24-04-2025

Задержали на минувших выходных вблизи здания на проспекте Ленина.
А что в Барнауле на проспекте Ленина есть здание?
Очень информативно подается новость.

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