В 2021 году для здания разработали проект реконструкции

13 апреля 2023, 09:50, ИА Амител

Проект здания на ул. Геодезической, 96б / Фото: Владимир Золотов / Avito.ru

В барнаульском посёлке Солнечная поляна, на ул. Геодезической, 96б, продают незавершенное здание. Его начали возводить 20 лет назад, но затем бросили. В 2021 году собственник все-таки заявил о том, что планирует достроить объект, заказал проект реконструкции и успешно презентовал его на градсовете. Однако к работам по восстановлению за эти пару лет так и не приступил.

Объект имеет два этажа, возведён из бетонных блоков, его площадь – 787 квадратных метров. Согласно проекту, который презентовали на градсовете, к существующему объёму хотели пристроить двухэтажный блок.

Фасады нового здания планировали оштукатурить с вкраплениями керамогранита. Основной цвет – "под дерево". Объект готовили для компании по ремонту бытовой техники.

"Назначение здания – предприятие бытового обслуживания. В существующем здании – техподполье и два этажа. Тут будут приёмщики бытовой техники для ремонта, а в пристрое – разгрузочная зона, склады временного хранения, на втором этаже – мастерские", – сообщил автор проекта, архитектор Владимир Золотов.

После градсовета инвестор разработал рабочую документацию на объект, однако теперь решил продать недострой за 22,9 млн рублей.