В Башкирии чиновники ищут поставщика, который обеспечит их траурными венками и букетами

В техническом задании прописано 33 вида композиций

30 июня 2026, 22:31, ИА Амител

Букеты в магазинах / Фото: amic.ru

Хозяйственная служба администрации главы и правительства Башкирии ищет поставщика, который за 2 999 990 рублей обеспечит чиновников траурными венками, букетами для наград и возложений, пишет "МедиаКорСеть".

«Учреждение закупает цветочную продукцию для официальных мероприятий: траурных церемоний, вручения государственных наград, протокольных встреч, возложений и поздравительных событий», - уточняет издание.

В техническом задании прописано 33 вида композиций. Среди них, например, траурные венки из живых цветов (розы, альстромерия, аспидистра, рускус) и из искусственных (три типа, с разными размерами и составом), а также траурные букеты (от 20 до 30 роз). Есть композиции для вручения наград, протокольные и представительские букеты, цветы в корзинах, флористических коробках и стеклянных вазах.