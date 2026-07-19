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В Белокурихе уснувший за рулем водитель грузовика протаранил машины на АЗС

Несмотря на серьезные механические повреждения автомобилей, в результате происшествия никто не пострадал

19 июля 2026, 17:38, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Бийск 22"
Место происшествия / Фото: "Бийск 22"

В Белокурихе ранним утром 19 июля водитель грузовика уснул за рулем и устроил массовое ДТП на автозаправочной станции. КамАЗ врезался в автомобили, стоявшие в очереди, после чего съехал с дороги и опрокинулся. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

По предварительным данным, авария произошла около 04:15 возле АЗС на улице Советской, 75. За рулем КамАЗа находился 22-летний водитель, который, как считают в полиции, уснул во время движения.

Грузовой автомобиль протаранил шесть легковых машин, ожидавших своей очереди на заправке. После столкновения КамАЗ съехал с дороги и опрокинулся. 

Несмотря на серьезные механические повреждения автомобилей, в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

ДТП Алтайский край
       

Комментарии 10

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ЗлойАдмин

17:45:17 19-07-2026

Этого стоило ожидать. Наверно надо еще что бы чинуши поняли что надо что то предпринимать а не мониторить ситуацию на АЗС. По Гоголя ездить не возможно в лоб летят все пока очереди объезжают

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Гость

18:35:59 19-07-2026

А почему очередь была в 04:15?

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Гость

00:30:47 20-07-2026

Гость (18:35:59 19-07-2026) А почему очередь была в 04:15?... А когда её не было? Старый ты, наверное...

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Гость

18:46:26 19-07-2026

Ну а что здесь такого. Очереди по несколько киллометров. Тут даже слепой не промахнется.

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Светлана

18:46:56 19-07-2026

Вот это попадалово!(((((

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Musik

22:09:40 19-07-2026

Наверняка там стоянка и остановка запрещены.

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Алексей

09:22:42 20-07-2026

Musik (22:09:40 19-07-2026) Наверняка там стоянка и остановка запрещены.... Запрещающих знаков там нет, в любом случае водитель камаза будет отвечать и возмещать ущерб.

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Илья

22:12:24 19-07-2026

Устал паренек... Понять и простить!!!

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Гость

12:10:47 20-07-2026

Илья (22:12:24 19-07-2026) Устал паренек... Понять и простить!!! ... Ну выплатит все, тогда и простят, возможно ...

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Гость

21:35:03 20-07-2026

почемк нет ГАИ в таких ОПАСНЕЙШИХ ситуациях!!!!??? власти ничего не делают, возмутительно, на пределе уже всё

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