В Белокурихе уснувший за рулем водитель грузовика протаранил машины на АЗС
Несмотря на серьезные механические повреждения автомобилей, в результате происшествия никто не пострадал
19 июля 2026, 17:38, ИА Амител
В Белокурихе ранним утром 19 июля водитель грузовика уснул за рулем и устроил массовое ДТП на автозаправочной станции. КамАЗ врезался в автомобили, стоявшие в очереди, после чего съехал с дороги и опрокинулся. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.
По предварительным данным, авария произошла около 04:15 возле АЗС на улице Советской, 75. За рулем КамАЗа находился 22-летний водитель, который, как считают в полиции, уснул во время движения.
Грузовой автомобиль протаранил шесть легковых машин, ожидавших своей очереди на заправке. После столкновения КамАЗ съехал с дороги и опрокинулся.
Несмотря на серьезные механические повреждения автомобилей, в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
17:45:17 19-07-2026
Этого стоило ожидать. Наверно надо еще что бы чинуши поняли что надо что то предпринимать а не мониторить ситуацию на АЗС. По Гоголя ездить не возможно в лоб летят все пока очереди объезжают
18:35:59 19-07-2026
А почему очередь была в 04:15?
00:30:47 20-07-2026
Гость (18:35:59 19-07-2026) А почему очередь была в 04:15?... А когда её не было? Старый ты, наверное...
18:46:26 19-07-2026
Ну а что здесь такого. Очереди по несколько киллометров. Тут даже слепой не промахнется.
18:46:56 19-07-2026
Вот это попадалово!(((((
22:09:40 19-07-2026
Наверняка там стоянка и остановка запрещены.
09:22:42 20-07-2026
Musik (22:09:40 19-07-2026) Наверняка там стоянка и остановка запрещены.... Запрещающих знаков там нет, в любом случае водитель камаза будет отвечать и возмещать ущерб.
22:12:24 19-07-2026
Устал паренек... Понять и простить!!!
12:10:47 20-07-2026
Илья (22:12:24 19-07-2026) Устал паренек... Понять и простить!!! ... Ну выплатит все, тогда и простят, возможно ...
21:35:03 20-07-2026
почемк нет ГАИ в таких ОПАСНЕЙШИХ ситуациях!!!!??? власти ничего не делают, возмутительно, на пределе уже всё