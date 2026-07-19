В Белокурихе уснувший за рулем водитель грузовика протаранил машины на АЗС

Несмотря на серьезные механические повреждения автомобилей, в результате происшествия никто не пострадал

19 июля 2026, 17:38, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Бийск 22"

В Белокурихе ранним утром 19 июля водитель грузовика уснул за рулем и устроил массовое ДТП на автозаправочной станции. КамАЗ врезался в автомобили, стоявшие в очереди, после чего съехал с дороги и опрокинулся. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

По предварительным данным, авария произошла около 04:15 возле АЗС на улице Советской, 75. За рулем КамАЗа находился 22-летний водитель, который, как считают в полиции, уснул во время движения.

Грузовой автомобиль протаранил шесть легковых машин, ожидавших своей очереди на заправке. После столкновения КамАЗ съехал с дороги и опрокинулся.

Несмотря на серьезные механические повреждения автомобилей, в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.