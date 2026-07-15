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Пожилого мотоциклиста госпитализировали после ДТП с грузовиком под Бийском

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия

15 июля 2026, 15:44, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 14 июля на Чуйском тракте перед бийской развязкой произошло ДТП с участием мотоцикла и большегруза. В результате аварии водитель двухколесного транспорта получил травмы и был госпитализирован, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, происшествие случилось около 10:30 на 0 км + 350 м федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт".

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, 63-летний водитель мотоцикла BMW, двигавшийся со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди грузовика.

В результате мотоцикл столкнулся с автомобилем Scania с полуприцепом "Тонар", которым управлял 56-летний мужчина.

Водитель мотоцикла получил различные травмы. Бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Бийск ДТП мотоциклы
       

Комментарии 3

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Мусик

15:53:17 15-07-2026

пожилой - это по структуре слова тот кто уже пожил, и хватит.
интересное слово какое...

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Гость

16:19:43 15-07-2026

Ты сам решил пойти на риск
Никто не крикнул: "Берегись!"
И ты покрасил свой шлем в черный цвет
Как зверь мотор в ночи ревет
Пустырь, разъезд и разворот...
Ты мстил за груз нелюбви прошлых лет

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Гость

16:37:14 15-07-2026

странный...пьяный?

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