Пожилого мотоциклиста госпитализировали после ДТП с грузовиком под Бийском
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия
15 июля 2026, 15:44, ИА Амител
Утром 14 июля на Чуйском тракте перед бийской развязкой произошло ДТП с участием мотоцикла и большегруза. В результате аварии водитель двухколесного транспорта получил травмы и был госпитализирован, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительным данным, происшествие случилось около 10:30 на 0 км + 350 м федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт".
Как установили сотрудники Госавтоинспекции, 63-летний водитель мотоцикла BMW, двигавшийся со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди грузовика.
В результате мотоцикл столкнулся с автомобилем Scania с полуприцепом "Тонар", которым управлял 56-летний мужчина.
Водитель мотоцикла получил различные травмы. Бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
15:53:17 15-07-2026
пожилой - это по структуре слова тот кто уже пожил, и хватит.
интересное слово какое...
16:19:43 15-07-2026
Ты сам решил пойти на риск
Никто не крикнул: "Берегись!"
И ты покрасил свой шлем в черный цвет
Как зверь мотор в ночи ревет
Пустырь, разъезд и разворот...
Ты мстил за груз нелюбви прошлых лет
16:37:14 15-07-2026
странный...пьяный?