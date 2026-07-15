Пожилого мотоциклиста госпитализировали после ДТП с грузовиком под Бийском

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия

15 июля 2026, 15:44, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 14 июля на Чуйском тракте перед бийской развязкой произошло ДТП с участием мотоцикла и большегруза. В результате аварии водитель двухколесного транспорта получил травмы и был госпитализирован, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, происшествие случилось около 10:30 на 0 км + 350 м федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт".

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, 63-летний водитель мотоцикла BMW, двигавшийся со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди грузовика.

В результате мотоцикл столкнулся с автомобилем Scania с полуприцепом "Тонар", которым управлял 56-летний мужчина.

Водитель мотоцикла получил различные травмы. Бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.