Автомобиль насмерть сбил человека в центре Барнаула
Судя по снимкам из соцсетей, погибшей оказалась девушка
25 июля 2024, 07:14, ИА Амител
Место аварии / Фото: читатель amic.ru
На проспекте Ленина в Барнауле, неподалеку от ЦУМа, насмерть сбили человека. Об этом рассказал подписчик amic.ru.
Согласно снимку с места происшествия, которые опубликовали в одном из сообществ в соцсетях, погибла девушка. Судя по фото, водитель не скрылся с места происшествия. На фотографии, присланной читателем amic.ru, тело погибшей уже накрыли пленкой.
Обстоятельства аварии неизвестны. Причины инцидента выясняются.
08:37:06 25-07-2024
Как наступают сумерки всразу над городом гул жоповозок с серунам в выхлопной трубе и мозготрясов с прямотоками.
Властям в своих загородных дворцах этого не слышно. ГАИ трудится только по камерам в уютных офисах, до 18-00.
Ночью хоть пьяным, хоть обдолбаным гоняй по городу.
10:31:04 25-07-2024
Гость (08:37:06 25-07-2024) Как наступают сумерки всразу над городом гул жоповозок с се... Так сокращения в ГАИ. На потеху элехторату.
10:46:15 25-07-2024
Гость (08:37:06 25-07-2024) Как наступают сумерки всразу над городом гул жоповозок с се... Признаки работы ГАИ постоянно отсутствуют, особенно в ответственные моменты!
08:39:44 25-07-2024
коллеги сейчас сказали, что вчера возле ЦУМа дедушку сбили насмерть.
17:15:24 25-07-2024
Элен без ребят (08:39:44 25-07-2024) коллеги сейчас сказали, что вчера возле ЦУМа дедушку сбили н... интересно кто минусит и за что?