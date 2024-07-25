Автомобиль насмерть сбил человека в центре Барнаула

Судя по снимкам из соцсетей, погибшей оказалась девушка

25 июля 2024, 07:14, ИА Амител

Место аварии / Фото: читатель amic.ru

На проспекте Ленина в Барнауле, неподалеку от ЦУМа, насмерть сбили человека. Об этом рассказал подписчик amic.ru.

Согласно снимку с места происшествия, которые опубликовали в одном из сообществ в соцсетях, погибла девушка. Судя по фото, водитель не скрылся с места происшествия. На фотографии, присланной читателем amic.ru, тело погибшей уже накрыли пленкой.

Обстоятельства аварии неизвестны. Причины инцидента выясняются.