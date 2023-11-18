В центре Барнаула образовались субботние пробки
Проблемы наблюдаются на проспекте Строителей, улице Челюскинцев и в переулке Ядринцева
18 ноября 2023, 14:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В центре Барнаула днем 18 ноября образовались пробки, следует из данных 2ГИС.
Крупные заторы отмечаются на проспекте Строителей в районе ТРЦ Galaxy, а также на улице Челюскинцев и в переулке Ядринцева.
Кроме того, движение транспорта затруднено на шоссе Ленточный бор, улицах Взлетной, Пионера (у Нового рынка) и некоторых других участках.
В целом по городу дорожная ситуация на момент публикации заметки оценивается на 4 балла из 10.
15:36:26 18-11-2023
Комфорт центра Барнаула! Пешеходный проспект социалистический +продление трамвайной линии ниже площади Октября до ул.Анатолия и использование новых трамваев в проблемных зонах с удобным графиком+ платные парковки в центре города. Попробуйте предложить что- то лучшее. С нынешним похлжлм мы похожи на неразумных людей. Каждый год никакого анализа и осмысления. Ничему нас жизнь не учит. Кто виноват?