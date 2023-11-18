В центре Барнаула образовались субботние пробки

Проблемы наблюдаются на проспекте Строителей, улице Челюскинцев и в переулке Ядринцева

18 ноября 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В центре Барнаула днем 18 ноября образовались пробки, следует из данных 2ГИС.

Крупные заторы отмечаются на проспекте Строителей в районе ТРЦ Galaxy, а также на улице Челюскинцев и в переулке Ядринцева.

Кроме того, движение транспорта затруднено на шоссе Ленточный бор, улицах Взлетной, Пионера (у Нового рынка) и некоторых других участках.

В целом по городу дорожная ситуация на момент публикации заметки оценивается на 4 балла из 10.