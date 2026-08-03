В долине Актру на Алтае произошел крупный камнепад
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал
03 августа 2026, 11:50, ИА Амител
В долине Актру Республики Алтай 28 июля произошел камнепад. Сход камней на северном склоне горы Караташ очевидцы сняли на видео, которое разместили в паблике "Барнаул 22".
На кадрах видно, как камни стремительно скатываются по склону, оставляя за собой плотный шлейф пыли.
Камнепады в высокогорных районах Алтая происходят регулярно, поэтому туристам и альпинистам рекомендуют соблюдать меры предосторожности, учитывать погодные условия и объективно оценивать риски перед восхождением.
Долина Актру расположена в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Она находится в районе Северо-Чуйского хребта и считается одним из крупнейших центров альпинизма в регионе. Вершина Актру достигает высоты 4044 метра, а ее склоны покрывают ледники Большой и Малый Актру. Между ними располагается вершина Караташ, на северном склоне которой и произошел камнепад.
12:16:42 03-08-2026
Когда ты это видишь это так громко и так страшно..