В горах Бурятии лавина накрыла группу альпинистов, четверо пропали

24 апреля 2026, 16:35, ИА Амител

Альпинисты / Горы / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Бурятии на горе Мунку-Сардык лавина накрыла группу альпинистов — под снегом остаются четыре человека. Спасатели уже начали поисковую операцию в районе перевала "26 партийного съезда", пишет Mash.

По предварительным данным, незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции. В момент схода лавины трое участников находились вне опасной зоны — они смогли самостоятельно спуститься и сообщили о происшествии. Судьба еще четырех альпинистов остается неизвестной.

На место ЧП оперативно выдвинулись сотрудники МЧС России. В поисковой операции задействованы более 23 человек и несколько единиц техники. Дополнительно к месту направлены спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда, которые находились примерно в десяти километрах от района происшествия.

Это уже второе серьезное происшествие на Мунку-Сардык за последнюю неделю. Ранее здесь погибла группа туристов: по данным спасателей, трое участников экспедиции скончались от переохлаждения после восхождения.

В целом подобные случаи происходят и в других регионах. Ранее сообщалось о трагедии на Камчатке, где группа из девяти туристов вышла на маршрут 28 марта из поселка Пиначево. В начале апреля участники разделились: двое отправились по сокращенному пути, забрав с собой палатку и спутниковый телефон, а остальные продолжили маршрут без необходимого снаряжения. Связь с ними прервалась после 7 апреля. Позже спасатели обнаружили группу: двое человек погибли, еще пятеро были эвакуированы и доставлены на базу у подножья Авачинского вулкана.

Поисковые работы в Бурятии продолжаются, информация о судьбе пропавших альпинистов уточняется.