Подготовка к школе может быть бюджетной, если действовать с умом

26 марта 2026, 14:16, ИА Амител

Канцтовары, школа

К началу учебного года в России прогнозируется увеличение стоимости школьных товаров. Это связано с продолжающейся экономической нестабильностью и инфляцией, сообщил "Москве 24" Игорь Новиков, маркетолог и член гильдии маркетологов.

По словам эксперта, резкого роста цен не ожидается, однако для экономии стоит заранее приобрести качественные и долговечные канцелярские принадлежности и другие школьные принадлежности. Новиков посоветовал обратить внимание на зарубежные маркетплейсы, где можно сэкономить до 70% от стоимости.

«Разница в цене на российские товары, такие как карандаши, будет незначительной. В России есть хорошие бренды, но их продукция менее конкурентоспособна из-за небольших объемов производства по сравнению с массовым производством в азиатских странах», — отметил он.

Новиков заключил, что с покупкой одежды и обуви лучше не торопиться, так как дети быстро растут, и вещи могут быстро "выйти из строя".

