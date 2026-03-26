К 1 сентября цены на школьные товары вырастут на фоне инфляции
Подготовка к школе может быть бюджетной, если действовать с умом
26 марта 2026, 14:16, ИА Амител
К началу учебного года в России прогнозируется увеличение стоимости школьных товаров. Это связано с продолжающейся экономической нестабильностью и инфляцией, сообщил "Москве 24" Игорь Новиков, маркетолог и член гильдии маркетологов.
По словам эксперта, резкого роста цен не ожидается, однако для экономии стоит заранее приобрести качественные и долговечные канцелярские принадлежности и другие школьные принадлежности. Новиков посоветовал обратить внимание на зарубежные маркетплейсы, где можно сэкономить до 70% от стоимости.
«Разница в цене на российские товары, такие как карандаши, будет незначительной. В России есть хорошие бренды, но их продукция менее конкурентоспособна из-за небольших объемов производства по сравнению с массовым производством в азиатских странах», — отметил он.
Новиков заключил, что с покупкой одежды и обуви лучше не торопиться, так как дети быстро растут, и вещи могут быстро "выйти из строя".
14:18:33 26-03-2026
ничто не мешает купить канцелярию сейчас..завтра.. и на пару лет вперед.. на МП вообще все дешево
14:29:03 26-03-2026
Нашли чем удивить. По факту цены вырастут как минимум в два раза больше чем инфляция
15:13:28 26-03-2026
А эксперт не знает, что 95% канцелярии НЕроссийского производства? Я работаю на канцелярии и удивляюсь закону, по которому вся поставляемая канцелярия должна быть российского производства. Очередная лазейка для нужных фирм.
15:29:54 26-03-2026
К стати, и карандаши тоже делают не в РФ. За исключением одной нераспространенной в Барнауле фирмы.
09:40:53 27-03-2026
Так и зарплаты семимильными шагами растут!