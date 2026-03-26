В Челябинске подросток с арбалетом и пистолетом напал на школу и выстрелил в одноклассницу
Пострадали пять человек, трем оказали помощь на месте
26 марта 2026, 13:37, ИА Амител
В Челябинске подросток напал на школу № 32, вооружившись пластиковым арбалетом, газовым баллончиком и сигнальным пистолетом, сообщает Shot. Отмечается, что пять человек пострадали, троим оказали помощь на месте.
Как рассказали ученики, на входе в школу стоят рамки металлоискателей, однако через них все спокойно проходили и никого не досматривали.
«Также прошел и девятиклассник, который сначала выстрелил из арбалета в сверстницу, а затем распылил перцовый баллончик», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нападавшего задержали и увезли в больницу: он пытался сбежать и прыгнул из окна на четвертом этаже.
По данным ТАСС, школьник выстрелил в одноклассницу из сигнального пистолета. В Минздраве региона сообщили, что здоровью пострадавшей ничего не угрожает.
Как информирует областной СК, подросток выстрелил сверстнице в область лица.
Напомним, в феврале в России за одну неделю произошло сразу три нападения в школах. Эксперты рассказали, почему участились такие инциденты и как с ними бороться.
13:45:54 26-03-2026
Будем сверстниц запрещать? Наверняка ж довела бедолагу, к гадалке не ходи. Хотя, может, и игры виноваты. Или лабубу с квадроберами (кстати, че-то давно о них никто не вспоминал, а они ведь никуда не делись, так и гадят)
13:46:55 26-03-2026
Нужно что-то запретить
13:53:44 26-03-2026
Гость (13:46:55 26-03-2026) Нужно что-то запретить ... Вы им не подсказывайте.
14:19:42 26-03-2026
Гость (13:46:55 26-03-2026) Нужно что-то запретить ... школу
17:59:30 26-03-2026
Гость (14:19:42 26-03-2026) школу... Капитализм надо запретить.
21:15:50 26-03-2026
Гость (17:59:30 26-03-2026) Капитализм надо запретить. ...
Готовы отдать свою квартиру государству и жить в ней по договору соцнайма?
13:46:57 26-03-2026
Школы, это уже как сводки с фронта((
13:53:30 26-03-2026
ВВП (13:46:57 26-03-2026) Школы, это уже как сводки с фронта((... Ага, осталось еще научить деток обращаться с оружием и дронами. Как там недавно сказал один депутат? Они так делают, потому что не знают, что оружие убивает, и надо их научить им пользоваться прямо с детства и все наладится.
14:23:42 26-03-2026
Гость (13:53:30 26-03-2026) Ага, осталось еще научить деток обращаться с оружием и дрона... В СССР в школах была военная подготовка, автоматы осваивали, стреляли из воздушек и мелкашек (даже девушки), но с ножами и пистолетами на одноклассников и учителей не нападали. Может что то не так в консерватории
14:37:19 26-03-2026
ВВП (14:23:42 26-03-2026) В СССР в школах была военная подготовка, автоматы осваивали,... Вернее об этом не писали. Интернета не было.
15:12:50 26-03-2026
Гость (14:37:19 26-03-2026) Вернее об этом не писали. Интернета не было. ... Ага, и слухов тоже не было))
15:45:54 26-03-2026
ВВП (14:23:42 26-03-2026) В СССР в школах была военная подготовка, автоматы осваивали,... Я могу сказать, что не так. Но тогда мой комментарий не пропустят)
20:30:53 26-03-2026
ВВП (14:23:42 26-03-2026) В СССР в школах была военная подготовка, автоматы осваивали,... Для примера- "слово пацана", но это другое.