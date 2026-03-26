26 марта 2026, 13:37, ИА Амител

В Челябинске подросток с арбалетом напал на школу / Фото: Shot

В Челябинске подросток напал на школу № 32, вооружившись пластиковым арбалетом, газовым баллончиком и сигнальным пистолетом, сообщает Shot. Отмечается, что пять человек пострадали, троим оказали помощь на месте.

Как рассказали ученики, на входе в школу стоят рамки металлоискателей, однако через них все спокойно проходили и никого не досматривали.

«Также прошел и девятиклассник, который сначала выстрелил из арбалета в сверстницу, а затем распылил перцовый баллончик», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавшего задержали и увезли в больницу: он пытался сбежать и прыгнул из окна на четвертом этаже.

По данным ТАСС, школьник выстрелил в одноклассницу из сигнального пистолета. В Минздраве региона сообщили, что здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

Как информирует областной СК, подросток выстрелил сверстнице в область лица.

