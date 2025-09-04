Девятиклассник умер после школьной линейки на День знаний в Подмосковье

Родители подростка утверждают, что у него не было хронических заболеваний

04 сентября 2025, 15:39, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В подмосковном Долгопрудном трагически скончался 14-летний девятиклассник после торжественной линейки в День знаний. По данным Telegram-канала Mash, незадолго до остановки сердца подросток жаловался на сильную усталость.

Школьник провел весь день на занятиях, а вернувшись домой, ушел в свою комнату. Спустя некоторое время его младшая сестра услышала странные звуки, вошла и обнаружила брата лежащим на полу с признаками удушья. Девочка немедленно позвонила родителям, которые вызвали скорую помощь.

«Когда медики прибыли, подросток уже не подавал признаков жизни. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать острая сердечная недостаточность. При этом родители отмечают, что у сына не было хронических заболеваний», – говорится в сообщении.

Семья характеризуется как благополучная. Окончательный диагноз и точные обстоятельства случившегося предстоит установить судебно-медицинским экспертам.

Ранее сообщалось, что в Бердске на репетиции ко Дню знаний скончалась ученица девятого класса школы № 3 "Пеликан".