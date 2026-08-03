В Горно-Алтайске приостановили работу ресторана быстрого питания из-за отравлений

В ходе проверки специалисты выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований

03 августа 2026, 12:50, ИА Амител

Уставший работник кафе / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Горно-Алтайске суд на десять суток приостановил работу ресторана быстрого питания, расположенного на улице Г. И. Чорос-Гуркина, 9. Решение было принято после проверки Роспотребнадзора, поводом для которой послужили сообщения нескольких посетителей о заболевании острой кишечной инфекцией.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в ходе проверки специалисты выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, создававшие угрозу здоровью посетителей.

В частности, в пищеблоке не была обеспечена поточность производственного процесса. В готовых блюдах обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в производственном помещении отсутствовала раковина для мытья рук, а в смывах с рук сотрудников также выявили бактерии группы кишечной палочки.

«Специалисты установили, что в заведении не обеспечивались надлежащая дезинфекция и просушивание посуды, а также качественная уборка производственных помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств», — отметили в ведомстве.

Бактерии группы кишечной палочки, следы жира и пыли обнаружили на стенах, оборудовании, столах для приготовления пиццы и шаурмы, а также на кране поддона.

Помимо этого, проверяющие выявили отсутствие бактерицидного оборудования в зоне упаковки готовой продукции, нарушения производственного контроля за сроками годности продуктов и совместное хранение сырой и готовой продукции в одном холодильнике.

Также к работе были допущены сотрудники, не прошедшие обязательную гигиеническую подготовку, медицинские осмотры, аттестацию и вакцинацию.

Материалы проверки были переданы в суд, который принял решение о приостановлении деятельности заведения на десять суток.