Максим Орешкин заявил о грядущей демографической катастрофе

По словам замглавы Администрации президента РФ, сокращение населения планеты начнется после 2046 года

24 апреля 2026, 10:16, ИА Амител

Детский сад, ясли, дети / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Замглавы Администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что мир стоит на пороге глобальной демографической катастрофы: доля старшего поколения будет расти на фоне снижения численности трудоспособного населения, пишет РИА Новости.

Выступая в рамках открытого экспертного диалога "Высшее образование в новую технологическую эпоху", он подчеркнул масштаб грядущих изменений:

«То, что нас ждет вследствие демографических изменений, действительно носит тектонический характер, поэтому я бы даже употребил слово "катастрофа", потому что то, что происходит в мире, — это происходит на самом деле реальная демографическая катастрофа», — отметил Орешкин.

Чиновник развеял распространенные опасения о перенаселении планеты.

«Мы долго‑долго рассуждаем о том, что сейчас у нас планета будет перенаселенной: шесть миллиардов, семь миллиардов, восемь. Сейчас мы вырастем, нам не хватит еды, нам не хватит энергоресурсов», — пояснил он.

По словам Орешкина, хотя численность населения мира еще какое‑то время продолжит расти, этот процесс идет параллельно со старением общества. Он указал на снижение рождаемости и сокращение числа детей в мире:

«У нас рождаемость падает, количество детей в мире уменьшается. Это до какого‑то момента позволяло уменьшать демографическую нагрузку, то есть это соотношение лиц старшего трудоспособного возраста и меньшего трудоспособного возраста к работающему населению».

Орешкин уточнил, что переломный момент наступит в 2033 году — тогда будет пройден минимум демографической нагрузки, после чего она начнет расти.

«Те тенденции, которые уже заложены, которые уже не изменятся, они будут предопределять увеличение доли старшего поколения в структуре населения, а маленькое количество текущих детей просто транслируется в быстрое снижение трудоспособного населения», — обратил внимание замглавы Администрации президента.

По его словам, в 2046 году население планеты Земля достигнет своего пика и дальше начнет довольно быстро сокращаться.