Максим Орешкин заявил о грядущей демографической катастрофе
По словам замглавы Администрации президента РФ, сокращение населения планеты начнется после 2046 года
24 апреля 2026, 10:16, ИА Амител
Замглавы Администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что мир стоит на пороге глобальной демографической катастрофы: доля старшего поколения будет расти на фоне снижения численности трудоспособного населения, пишет РИА Новости.
Выступая в рамках открытого экспертного диалога "Высшее образование в новую технологическую эпоху", он подчеркнул масштаб грядущих изменений:
«То, что нас ждет вследствие демографических изменений, действительно носит тектонический характер, поэтому я бы даже употребил слово "катастрофа", потому что то, что происходит в мире, — это происходит на самом деле реальная демографическая катастрофа», — отметил Орешкин.
Чиновник развеял распространенные опасения о перенаселении планеты.
«Мы долго‑долго рассуждаем о том, что сейчас у нас планета будет перенаселенной: шесть миллиардов, семь миллиардов, восемь. Сейчас мы вырастем, нам не хватит еды, нам не хватит энергоресурсов», — пояснил он.
По словам Орешкина, хотя численность населения мира еще какое‑то время продолжит расти, этот процесс идет параллельно со старением общества. Он указал на снижение рождаемости и сокращение числа детей в мире:
«У нас рождаемость падает, количество детей в мире уменьшается. Это до какого‑то момента позволяло уменьшать демографическую нагрузку, то есть это соотношение лиц старшего трудоспособного возраста и меньшего трудоспособного возраста к работающему населению».
Орешкин уточнил, что переломный момент наступит в 2033 году — тогда будет пройден минимум демографической нагрузки, после чего она начнет расти.
«Те тенденции, которые уже заложены, которые уже не изменятся, они будут предопределять увеличение доли старшего поколения в структуре населения, а маленькое количество текущих детей просто транслируется в быстрое снижение трудоспособного населения», — обратил внимание замглавы Администрации президента.
По его словам, в 2046 году население планеты Земля достигнет своего пика и дальше начнет довольно быстро сокращаться. Ранее в Госдуме низкие стипендии назвали "ударом по демографии".
10:23:43 24-04-2026
Если сокращение население планеты произойдёт за счёт чертей и бармалеев - я только "за".
Но если речь идёт о России, о которой нынешние всенародно избранные избранники неустанно заботятся с 2000 года делая всё ради безопасности и процветания - тут появляются неудобные вопросики к ним и к Нему.
Вот к примеру на каком основании Администрация не исполняет решение суда об обеспечении участков многодетных в Бельмесёво водой, светом, газом и дорогами? Такое бездействие Администрации направлено на депопуляцию населения, а за это надо наказывать.
11:41:52 24-04-2026
Не стоит делить население Земли на чертей, бармалеев и достойных! Отсюда и вытекает ответ на ваш следующий вопрос, не исполняется решение суда об обеспечении участков многодетных в Бельмесёво водой, светом, газом и дорогами от того, что где-то плачет ребёнок чиновника прося очередную Ламбу в свой гараж виллы на озере Комо.
13:27:18 24-04-2026
15:00:38 24-04-2026
Не-не, они не покупали, им бесплатно предоставили эти участки где-то в 2008-2010 годах. Дети у них давно выросли, а желание продать бесплатно предоставленные участки с инженерным обеспечением осталось.
14:30:48 24-04-2026
Гость (10:23:43 24-04-2026) Осталось объяснить зачем обеспечивать участки всем необходимым, если вы итак не плохо размножаетесь?
10:26:07 24-04-2026
10:40:09 24-04-2026
10:40:38 24-04-2026
11:07:25 24-04-2026
13:08:05 24-04-2026
11:13:45 24-04-2026
причина резкого падения демографии в стране - невозможность купить жильё, низкие зарплаты. Но самая главная причина - недоступность медицины для населения. Какая женщина будет рожать, когда детского врача нет совсем в поселении, да и самой поликлиники нет, да и ФАП пустой? Роддом, женская консультация - в другом районе, а то и регионе. Зимой скорая по не чищенным дорогам едет часами, а то и вообще может не доехать к ребёнку - застрять в снегу. Это сегодняшняя реальность. Наши министры "здравоохранения" постарались вовсю, чтобы демография критически упала.
14:33:12 24-04-2026
14:41:03 24-04-2026
21:47:38 24-04-2026
11:21:39 24-04-2026
12:29:33 24-04-2026
За последние 25 лет население Земли выросло более чем на 2 миллиарда человек и достигла 8,2 миллиарда. Не берем Африку и Азию, там и так все хорошо. По данным на 2026 год, в период с 2000 по 2025 год в Канаде наблюдался прирост населения на 35,6%, в Австралии — на 44,9%. В США прирост составил 21%, в Европе на 1,27 млн человек больше, чем в 2025г.- 718 608 671 человек. Скорость прироста населения Европы в 2026 году будет 2 115 человек в день. Так, что лукавит Максим Орешкин.
14:11:33 24-04-2026
Гость (12:29:33 24-04-2026) Он не лукавит. Он следует линии партии-чесать своему народонаселению,что беда с рождаемостью кругом,а не в России, из-за косоруких руководителей.