В районе Чонгара мост снова стал объектом атаки со стороны украинских беспилотников

09 июня 2026, 18:02, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

ВСУ целенаправленно атакуют объекты инфраструктуры, которые наиболее активно используются в летний сезон, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью "Газете.ru", комментируя удар по мосту в районе Чонгара.

«Терроризм официально стал частью государственной политики Украины. Они наносят удары по инфраструктурным объектам в пик сезона, когда люди отправляются на отдых. Под удар попадают обычные, мирные граждане. ВСУ намеренно атакуют курортные зоны, когда там собирается много отдыхающих», — отметил парламентарий.

Колесник также подчеркнул, что в Киеве рассчитывают таким образом вызвать общественное возмущение в России, однако это приводит к противоположному результату.

«Все эти атаки создают неудобства для людей, но не вызывают недовольства. Напротив, они только усиливают ненависть нашего народа к Зеленскому, а не наоборот», — подытожил депутат.

Ранее сообщалось, что удары ВСУ по гражданским объектам — признак ужесточения политики Киева.