В Госдуме обвинили ВСУ в ударе по российским отпускникам
В районе Чонгара мост снова стал объектом атаки со стороны украинских беспилотников
09 июня 2026, 18:02, ИА Амител
ВСУ целенаправленно атакуют объекты инфраструктуры, которые наиболее активно используются в летний сезон, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью "Газете.ru", комментируя удар по мосту в районе Чонгара.
«Терроризм официально стал частью государственной политики Украины. Они наносят удары по инфраструктурным объектам в пик сезона, когда люди отправляются на отдых. Под удар попадают обычные, мирные граждане. ВСУ намеренно атакуют курортные зоны, когда там собирается много отдыхающих», — отметил парламентарий.
Колесник также подчеркнул, что в Киеве рассчитывают таким образом вызвать общественное возмущение в России, однако это приводит к противоположному результату.
«Все эти атаки создают неудобства для людей, но не вызывают недовольства. Напротив, они только усиливают ненависть нашего народа к Зеленскому, а не наоборот», — подытожил депутат.
Ранее сообщалось, что удары ВСУ по гражданским объектам — признак ужесточения политики Киева.
12:42:54 10-06-2026
«Все эти атаки создают неудобства для людей, но не вызывают недовольства. Напротив, они только усиливают ненависть нашего народа к Зеленскому, а не наоборот», — подытожил депутат. Лукавит депутат однако. Пусть почитает комменты на эту тему в РИА Новости.