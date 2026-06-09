43 россиянина погибли при ударах ВСУ за неделю
Такие данные привел посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
09 июня 2026, 15:26, ИА Амител
Вооруженные силы Украины усилили атаки на гражданское население России в текущем году. За последнюю неделю, с 1 по 7 июня, в результате действий украинских военных погибли 43 мирных жителя, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Его слова передает РИА Новости.
«Всего за этот период пострадали 277 человек. Среднее число атак с использованием боеприпасов за день составило 677, а общее количество выпущенных по гражданским объектам России снарядов достигло не менее 4743», — отметил дипломат.
Особенно трагичным стал инцидент с рейсовым автобусом Москва — Симферополь в Донецкой Народной Республике. В результате этого удара восемь человек получили смертельные ранения, отметил Мирошник.
По словам посла, украинские военные также пытались блокировать дороги, связывающие Крым, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, используя атаки беспилотников.
Наибольшее число жертв среди мирного населения было зафиксировано в Белгородской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Брянской областях.
«ВСУ целенаправленно атаковали густонаселенные районы, что свидетельствует о стремлении Украины нанести максимальный ущерб гражданскому населению», — заключил Мирошник.
15:28:48 09-06-2026
Хотелось бы всё же увидеть планы проведения операции. Объёмы, сроки, ответственных.
19:57:08 09-06-2026
Гость (15:28:48 09-06-2026) Хотелось бы всё же увидеть планы проведения операции. Объёмы... С какой целью? Передать планы своим в куыв?
15:34:37 09-06-2026
Удары возмездия будут за каждого погибшего россиянина или один за всех?
Кто будет определять состоялось ли возмездие или оно недостаточно?
Мы должны разгромить врага максимально быстро и жестоко!
16:13:07 09-06-2026
Гость (15:34:37 09-06-2026) Удары возмездия будут за каждого погибшего россиянина или од... Жестоко не надо. Надо быстро и жестко, целенаправленно.
09:31:33 10-06-2026
Гость (15:34:37 09-06-2026) Удары возмездия будут за каждого погибшего россиянина или од...
" разгромить врага максимально быстро и жестоко"
Ваши речи устарели лет на пять
15:35:04 09-06-2026
Да, уж, пятый год отодвигаем от своей территории, а по факту все ближе!, может хватит уже любезничать и "пристреливаться", мирные люди, военные гибнут, люди реально хотят видеть желание победить!, а не сделку заключить или договорится.....
15:39:13 09-06-2026
на месте правительственных объектов Кукуева должны быть километровые воронки, свет из которых виден даже днём, а края запечены в стекло.
19:00:00 09-06-2026
Про удар по пасссажирскому поезду Москва Семфирополь не написали. Погиб помощник машиниста. Машинист тяжело ранен.