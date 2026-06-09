Такие данные привел посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник

09 июня 2026, 15:26, ИА Амител

СВО на Украине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Вооруженные силы Украины усилили атаки на гражданское население России в текущем году. За последнюю неделю, с 1 по 7 июня, в результате действий украинских военных погибли 43 мирных жителя, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Его слова передает РИА Новости.

«Всего за этот период пострадали 277 человек. Среднее число атак с использованием боеприпасов за день составило 677, а общее количество выпущенных по гражданским объектам России снарядов достигло не менее 4743», — отметил дипломат.

Особенно трагичным стал инцидент с рейсовым автобусом Москва — Симферополь в Донецкой Народной Республике. В результате этого удара восемь человек получили смертельные ранения, отметил Мирошник.

По словам посла, украинские военные также пытались блокировать дороги, связывающие Крым, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, используя атаки беспилотников.

Наибольшее число жертв среди мирного населения было зафиксировано в Белгородской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Брянской областях.