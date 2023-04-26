В Госдуме одобрили законопроект о наказании за "имитацию труда"

Инициаторы законопроекта предлагают внести поправки в ст. 103 УК РФ, которые предусматривают наказание за ненадлежащее исполнение осуждёнными трудовых обязанностей

26 апреля 2023, 21:02, ИА Амител

Госдума рекомендовала принять законопроект из Башкирии о наказании осуждённых за саботаж и "имитацию труда". Как сообщает "РБК-Уфа", соответствующее решение принял профильный комитет по государственному строительству и законодательству.

Так, инициаторы законопроекта предлагают внести поправки в ст. 103 УК РФ, которые предусматривают наказание за ненадлежащее исполнение осуждёнными трудовых обязанностей. В пояснительной записке указывается, что один из способов исправления заключённых – труд. Администрация пенитенциарных учреждений обязана привлекать осуждённых к работе с учётом их возраста и состояния здоровья, а отказ от работы является злостным нарушением режима, и отбывающего срок в колонии могут привлечь к наказанию.

Вместе с тем ответственности за плохую работу нет, из-за чего процесс исправления происходит в "недолжной мере". В результате у человека не формируются "личные творческие способности" и "чувство коллективизма и ответственности".

Если "имитация работы" будет отнесена к злостному нарушению установленного порядка в колониях, это позволит применять меры взыскания к осуждённым, которые фактически только делают вид, что работают, считают депутаты.