"Справедливая Россия" предложила ввести кредитные каникулы для семей с детьми до трех лет

Инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на родителей в период декрета

06 ноября 2025, 18:00, ИА Амител

Партия "Справедливая Россия" выдвинула инициативу, направленную на снижение финансовой нагрузки на молодые семьи с детьми в возрасте до трех лет. Предложение заключается во введении кредитных каникул без начисления процентов для этой категории граждан. Это, по мнению социалистов, поможет облегчить финансовую ситуацию семей, оказавшихся в условиях максимальных расходов и минимальных доходов в период, когда один из родителей находится в декрете.

Председатель партии и руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов уже направил официальное обращение с предложением председателю правительства России Михаилу Мишустину.

«Предлагаю ввести кредитные каникулы без начисления процентов для молодых семей с детьми в возрасте до трех лет. Ключевое условие – снижение среднедушевого дохода семьи более чем на 30% по сравнению с уровнем, предшествовавшим рождению ребенка», – сказал политик.

И уточнил, что, согласно данным опросов, около 83% граждан считают необходимым создать финансовый запас перед рождением ребенка. Значительная часть опрошенных оценила расходы на первый год жизни ребенка в 300–500 тыс. рублей, что подчеркивает важность поддержки семей в этот период.

По данным Росстата, в 2024 году в России зафиксировали естественную убыль населения на 596,2 тыс. человек, а количество рожденных детей снизилось на 3,4%. Это подтверждает необходимость мер поддержки для молодых семей.

Лидер алтайских социалистов Александр Терентьев подчеркнул, что финансовая нагрузка на родителей, особенно в условиях высоких цен и низких зарплат, становится все более ощутимой.

«Рождение ребенка – это огромная радость, но и большая ответственность, которая ложится на плечи родителей, часто и без того обремененных ипотекой или другими кредитами. В нынешних условиях, когда цены растут как на дрожжах, а зарплаты уже на старте проигрывают инфляции, многие молодые семьи оказываются на грани финансового краха», – сказал он.

И подчеркнул, что введение предложенной меры позволит семьям избежать новых долгов и сохранить благополучие детей.

