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В Госдуме предложили запретить отказывать в приеме на работу бездетным женщинам

Инициативу выдвинули депутаты от ЛДПР

28 октября 2024, 07:36, ИА Амител

Дети / Фото: unsplash.com / Torsten Dederichs
Дети / Фото: unsplash.com / Torsten Dederichs

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который запрещает работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам на основании отсутствия у них детей. Как сообщает РИА Новости, соответствующие изменения предложили депутаты от ЛДПР.

Из записки к законопроекту следует, что он направлен на запрет "отказывать женщинам в заключении трудового договора по мотивам, связанным с отсутствием детей". Кроме того, инициатива предусматривает запрет отзывать женщин из отпуска по уходу за ребенком, пока ему не исполнится три года.

Также предлагается повысить до трех лет возраст детей, чьи матери смогут перевестись на другую работу с сохранением среднего заработка прежнего места трудоустройства.

дети Госдума

Комментарии 14

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Гость

07:59:43 28-10-2024

Гость. (07:48:17 28-10-2024) Деградация умственной деятельности у некоторых т.н. "слуг на... Товарищ! Кто будет их изгонять? У хозяина - народа, такого права нет.

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Гость

07:59:59 28-10-2024

"В Госдуме предложили запретить принимать на работу бездетных женщин" - редакция, исправьте заголовок, поставьте "не" перед "принимать", а то текст статьи не соответствует заголовку. Комментаторы, читайте текст, а не только заголовки!

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Гость.

08:32:30 28-10-2024

Гость (07:59:59 28-10-2024) "В Госдуме предложили запретить принимать на работу бездетны... Согласен с Вами.Теперь сначала буду просматривать центральные СМИ, потом местные.До сегодняшнего дня сначала просматривал местные. Но , учитывая ,какие глупые предложения поступали в борьбе против чайлдфри, сам заголовок мог быть вполне похожим на правду. и естественно,что вызвал возмущение. Век живи, век учись.

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Гость

08:31:06 28-10-2024

Это что то.

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гость

08:41:10 28-10-2024

ну что они там курят, айкью бы еще у депутатов проверяли бы

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Гость

09:16:21 28-10-2024

1. Это ЛДПР..Собственно, на этом можно и закончить. 2. Они что, всерьез думают, что, отказывая по этой причине, кадровик прямо так и пишет?) Это не говоря уже о том, что при отказе в приеме вообще никто ничего не пишет, как правило. Берут другого, да и все. 3. А что, у нас ЛДПР против повышения рождаемости, ась?) А то у нас вон уже были предложения не допускать женщин до вузов, пока не родит и т.д. Че-то они не в ногу...

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Гость

10:09:23 28-10-2024

Гость (09:16:21 28-10-2024) 1. Это ЛДПР..Собственно, на этом можно и закончить. 2. Они ч... Эти вбросы же исключительно для генерации шума, чтобы люди просто не забыли про ЛДПР. Прямая калька с шоу-бизнеса - любой пиар хорош если о тебе говорят. Печально, но Думу уже давно превратили в балаган.

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Гость

09:53:51 28-10-2024

Да что они мелочатся, есть же обкатанные варианты: Не пускать в магазины, не пускать в общественный транспорт и т.д.

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Гость

10:33:00 28-10-2024

Заголовок уже дважды за утро исправили, а комментаторы пишут не читая

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Гость

11:17:02 28-10-2024

Читаем Конституцию Статью 19 и не дублируем ее.

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Гость

12:14:32 28-10-2024

Есть ТК РФ, в нем предусмотрено все. Зачем лепить что то новое, которое к тому же и не разное? Давайте потом законопроект о запрете в отказе на работу тем женщинам, у которых ноги кривые или тем, у кого грудь меньше тройки… Я вам таких законопроектов могу на пятилетку деятельности Госдумы накидать.

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Гость

13:15:02 28-10-2024

Гость (12:14:32 28-10-2024) Есть ТК РФ, в нем предусмотрено все. Зачем лепить что то нов... Так они ТК не читали. Они в принципе не знают законов собственной страны. Отчасти поэтому у нас полно идиотских инициатив.

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Гость

13:19:47 28-10-2024

Получается-научись плавать, мы в бассейн воду нальем. На какие шиши плодиться? Совсем обкурились.

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Гость

19:39:11 28-10-2024

предлагаю распустить гос думу. Дармоеды одни, никакого толку от них нет, всякую чушь предлагают, даже комментировать это - время терять не хочется

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