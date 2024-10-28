В Госдуме предложили запретить отказывать в приеме на работу бездетным женщинам

Инициативу выдвинули депутаты от ЛДПР

28 октября 2024, 07:36, ИА Амител

Дети / Фото: unsplash.com / Torsten Dederichs

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который запрещает работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам на основании отсутствия у них детей. Как сообщает РИА Новости, соответствующие изменения предложили депутаты от ЛДПР.

Из записки к законопроекту следует, что он направлен на запрет "отказывать женщинам в заключении трудового договора по мотивам, связанным с отсутствием детей". Кроме того, инициатива предусматривает запрет отзывать женщин из отпуска по уходу за ребенком, пока ему не исполнится три года.

Также предлагается повысить до трех лет возраст детей, чьи матери смогут перевестись на другую работу с сохранением среднего заработка прежнего места трудоустройства.