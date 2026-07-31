В Госдуме предложили запустить всероссийскую акцию семейных скидок на досуг по пятницам

Акция может стать доброй традицией и позволит супругам хотя бы раз в месяц заранее планировать совместный отдых

31 июля 2026, 13:16, ИА Амител

Многодетная семья / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия — За правду") предложил запустить всероссийскую акцию "Семейная пятница". Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагаю запустить всероссийскую акцию "Семейная пятница". В ее рамках в последнюю пятницу каждого месяца рестораны, кафе, театры и кинотеатры могли бы предоставлять специальные скидки семейным парам — к примеру, на столик для двоих или на особые парные билеты», — сказал Новичков.

Как отмечает депутат, акция может стать доброй традицией и позволит супругам хотя бы раз в месяц заранее планировать совместный отдых.

Новичков подчеркнул, что участие бизнеса в проекте должно быть добровольным. При этом государство и региональные власти, по его мнению, могли бы поддержать инициативу, создав единый перечень участников и организовав информационное сопровождение.

Парламентарий считает, что такая акция будет выгодна как предпринимателям, которые смогут привлечь больше посетителей, так и семьям, получившим дополнительный повод провести время вместе.

«Крепкая семья держится не только общим бюджетом и распределенными бытовыми обязанностями. Иногда людям необходимо просто провести время вместе вне квартиры — сходить в кино, выбраться на спектакль или поужинать в красивом ресторане», — считает депутат.

Вместе с тем он признал, что из-за высокой занятости такие совместные вечера случаются нечасто.