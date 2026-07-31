В Госдуме предложили запустить всероссийскую акцию семейных скидок на досуг по пятницам
Акция может стать доброй традицией и позволит супругам хотя бы раз в месяц заранее планировать совместный отдых
31 июля 2026, 13:16, ИА Амител
Депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия — За правду") предложил запустить всероссийскую акцию "Семейная пятница". Об этом сообщает РИА Новости.
«Предлагаю запустить всероссийскую акцию "Семейная пятница". В ее рамках в последнюю пятницу каждого месяца рестораны, кафе, театры и кинотеатры могли бы предоставлять специальные скидки семейным парам — к примеру, на столик для двоих или на особые парные билеты», — сказал Новичков.
Как отмечает депутат, акция может стать доброй традицией и позволит супругам хотя бы раз в месяц заранее планировать совместный отдых.
Новичков подчеркнул, что участие бизнеса в проекте должно быть добровольным. При этом государство и региональные власти, по его мнению, могли бы поддержать инициативу, создав единый перечень участников и организовав информационное сопровождение.
Парламентарий считает, что такая акция будет выгодна как предпринимателям, которые смогут привлечь больше посетителей, так и семьям, получившим дополнительный повод провести время вместе.
«Крепкая семья держится не только общим бюджетом и распределенными бытовыми обязанностями. Иногда людям необходимо просто провести время вместе вне квартиры — сходить в кино, выбраться на спектакль или поужинать в красивом ресторане», — считает депутат.
Вместе с тем он признал, что из-за высокой занятости такие совместные вечера случаются нечасто.
«Я убежден, что просемейная государственная политика должна помогать людям не только вести общее хозяйство, но и оставаться близкими друг другу», — подытожил Новичков.
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