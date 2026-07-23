"Сумма нереалистична": сколько стоит сыграть свадьбу в Барнауле в 2026 году

Много. Рассказываем, как изменились представления молодоженов о торжестве и оправдан ли праздник с размахом

23 июля 2026, 06:15, ИА Амител

Свадьба / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

Свадьба мечты или первый вклад в совместное будущее? По наблюдениям социологов, именно такой выбор все чаще приходится делать молодоженам. Как сегодня женятся барнаульцы и почему даже в сложные экономические времена свадьба не перестала быть актуальной — разбирался amic.ru.

Представления о "свадьбе мечты" меняются. Согласно исследованию сервиса Mamba и ювелирного холдинга Sokolov, проведенному в 2026 году, самым популярным форматом стали камерные церемонии. Почти половина женщин (48%) предпочли бы просто зарегистрировать брак и отправиться в путешествие без банкета. Среди мужчин 25% также готовы ограничиться только регистрацией, еще 24% выбрали небольшой праздник в кругу самых близких. Против масштабных свадеб с большим количеством гостей выступили 72% женщин и 61% мужчин, сообщает ТАСС. Алтайский край следует этому тренду: хотя многие по-прежнему мечтают о пышном торжестве, все больше пар делают выбор в пользу практичности, предпочитая камерные церемонии.

"Насмотрелись Pinterest"

По данным свадебного портала "Горько", сегодня в Барнауле работают 2835 организаций и специалистов, предлагающих услуги для молодоженов. Индустрия не бедствует — торжество можно сделать на любой вкус. Согласно исследованию сервисов "Авито Услуги" и "Авито Путешествия", опубликованному РИА Новости, в 2026 году минимальная стоимость организации свадьбы в среднем по России составила 150 тысяч рублей. Как пояснил РБК Life руководитель event-агентства "Рефри" Юрий Мирошников, средний бюджет свадьбы в Москве и Московской области начинается от 2,75 млн рублей (торжество на 50–70 гостей). Алтайский край, конечно, такими суммами похвастаться не может. Организатор свадеб Елена Иконникова рассказала amic.ru, что в нашем регионе серьезная, пышная свадьба стоит в районе 2,5 миллиона рублей, тогда как варианты попроще начинаются от 500 тысяч. При этом Иконникова отмечает, что самые внушительные затраты уходят на площадку и декор (60–70% бюджета).

Обычно банкетные залы взимают плату только за еду и напитки с человека. Многие площадки любят радовать молодоженов приятными бонусами и спецпредложениями: например, номером в гостиничном комплексе, оформлением зала, фуршетом или местом для выездной регистрации. Минимальная цена — 1000 рублей на человека. В среднем выходит 3100 рублей на человека в зале. То есть небольшой банкет для самых близких — человек на 30 — обойдется примерно в 90–100 тысяч рублей. Можно заказать кейтеринг из другого заведения. Так, полноценное меню выйдет от 3–5 тысяч рублей на человека без учета алкоголя. Дополнительно молодожены могут заказать фуршет (от 500 рублей на гостя), горку шампанского (от 3 до 8 тысяч рублей), выездной бар (от 10 до 20 тысяч рублей) или шоколадный фонтан (от 5 до 10 тысяч рублей).

Елена отмечает: тенденции в организации мероприятий действительно изменились. Во-первых, пары уходят от формального банкета. «Все больше пар хотят интерактивные зоны, где гости не сидят за столом по пять часов, а двигаются, общаются, участвуют в мастер-классах», — перечисляет организатор. Во-вторых, есть тренд на короткий тайминг. Классический банкет до утра уже не в моде. Свадьбы заканчиваются в 22:00–00:00, а дальше — афтепати для своих.

И третья тенденция — на персонализацию праздника: свадьбы перестали быть шаблонными.

«Каждая пара хочет отразить свою историю: от логотипа и приглашений до музыки и даже запахов в декоре. Тренд на искренность и "вайб", а не на показуху», — подчеркивает она.

Запросы молодоженов тоже можно разделить на три типа:

«Первый, самый массовый — классика: хотят "красивую и душевную свадьбу" без лишнего пафоса, в небольшом кругу близких и друзей, около 30 гостей, но с качественной едой, музыкой и хорошим ведущим. Второй — пары, которые приходят с четким визуальным запросом: они уже насмотрелись Pinterest и хотят конкретный стиль (скандинавский минимализм, бохо, лофт, винтаж)», — отмечает Елена. А третий тип — не только самые интересные, но и ответственные: здесь свадьбы с размахом, где важна каждая деталь, много гостей, сложный тайминг, выездная церемония, шоу-программа. Часто приходят с запросом "сделайте нам не как у всех", рассказывает организатор.

"Карандаш в стакан" уже не тот

Немаловажной статьей расходов остаются фото- и видеосъемка. За работу фотографа или видеографа в течение полного свадебного дня придется заплатить от 30–35 тысяч рублей, а комплексная съемка двумя специалистами обойдется в среднем от 60 тысяч рублей. И, конечно, существенную роль играет ведущий. Стоимость проведения свадьбы продолжительностью около шести часов начинается от 30 тысяч рублей, а услуги опытного тамады вместе с диджеем могут стоить 120–150 тысяч рублей. Ведущий мероприятий Никита Иванников подчеркивает: сейчас в моде свадьбы в виде стильных вечеринок с минимумом традиций.

«Старые добрые конкурсы с "карандашом в стакан" становятся все менее актуальными, хотя на рынке остаются профильные ведущие, которые работают с этим. Актуальные дополнительные услуги на мероприятиях — артисты, световое оборудование. Сейчас вообще тренд на красивое световое оформление», — отмечает ведущий.

Торжество раз в жизни

Создание свадебного образа в Барнауле с макияжем и прической обойдется в среднем в 6 тысяч рублей. Но цена может удвоиться, если (а так чаще всего и бывает) невесте нужна репетиция. Визажисты могут сопровождать невесту на протяжении всего свадебного дня — эта услуга будет стоить 10–15 тысяч рублей.

Большой выбор недорогих свадебных платьев представлен на маркетплейсах. Чуть дороже можно найти в салонах Барнаула: от 10–15 тысяч рублей. Стоимость дизайнерских моделей начинается от 60–70 тысяч рублей и может быть значительно выше. Некоторые невесты отдают предпочтение индивидуальному пошиву — в этом случае итоговая цена зависит от выбранных материалов и сложности работы. Аналогичная ситуация и с мужскими костюмами: готовые варианты стоят в среднем от 15 тысяч рублей, тогда как пошив на заказ обходится значительно дороже.

Иногда предварительные расчеты не сходятся с итоговой суммой — так произошло с невестой этого года Аленой Шалаевой. Пара планирует организовать полноценный свадебный день: утро жениха и невесты с тематической фотосессией, регистрация, поездка по городу с фотографом. После этого — банкет, небольшая церемония и праздничная программа.

«Изначально рассчитывали уложиться в 400 тысяч рублей. Сейчас понимаем, что с нашим количеством гостей (около 50 человек) и нашими "хотелками" эта сумма нереалистична. Пока что выходит около 600 тысяч рублей. Площадка обошлась в 80 тысяч рублей за аренду, кейтеринг — более 200 тысяч рублей», — отмечает Алена.

Костюм жениха стоил довольно бюджетно — 10 тысяч рублей. С платьем вышло иначе. Хотели сэкономить и заказать его на AliExpress. За 8 тысяч рублей пришел идеальный вариант, который, увы, не подошел по размеру. Даже в ателье отказались его переделывать, объяснив, что исправить посадку невозможно. В итоге платье пришлось шить на заказ — за 57 тысяч рублей.

Несмотря на то что свадьба ребят обходится "в копеечку", Алена считает, что экономить на празднике не стоит:

«На мой взгляд, люди будто стали обесценивать свадебный процесс. Я же считаю, что такое торжество бывает только раз в жизни. Поэтому лучше и отметить хорошо, и в путешествие слетать», — резюмирует невеста.

По мнению ученого-социолога, заведующей кафедрой социальной и молодежной политики Алтайского государственного университета Дарьи Омельченко, отношение молодых людей к свадьбе сегодня становится более рациональным, однако само событие по-прежнему остается одним из самых значимых в жизни:

«Думаю, для тех, кто решается отпраздновать это событие, оно воспринимается как значимое, уникальное. Любая пара, решившая вступить в брак, хотела бы сохранить его на всю жизнь, отсюда и желание сделать событие запоминающимся. Пусть речь идет не о традиционной свадьбе, а об актуальных трендах в одежде и кулинарии — для молодой пары это важно», — рассказывает эксперт.

Согласно статистике, сегодня молодые люди реже вступают в брак, отчасти из-за тревоги и нежелания испытывать разочарование, в случае если отношения окажутся недолгими.

«Не думаю, что 100% молодоженов устраивают роскошные, пышные свадьбы. По одному из последних исследований, таких не более 9%, а свыше 60% респондентов считают свадьбы переоцененными», — говорит Омельченко.

Скромно или все-таки пышно?

Свадьбы считают не только переоцененными, но и очень затратными. Жених 2026 года Вадим Жоров заметил, что даже камерное торжество потребовало серьезных затрат, однако при планировании пара старалась уложиться в бюджет. Подготовку начали заранее, практически за год:

«Свадьбу решили играть на 37 человек. Примерная стоимость всего — 750 тысяч рублей. На еду ушло около 180 тысяч рублей, платье невесты — 50 тысяч рублей, костюм жениха — 30 тысяч рублей, аренда площадки — 130 тысяч рублей, фотограф — за 70 тысяч рублей, тамада — 80 тысяч рублей», — перечислил основные затраты Вадим.

И отметил:

«Мне кажется, удалось сделать для 37 гостей довольно роскошную свадьбу. При этом получится отправиться в свадебное путешествие».

По словам Вадима, свадьба на несколько миллионов не нужна, лучше отметить скромно.

«Однако считаю, что если стоит выбор между торжеством или путешествием — лучше выбрать путешествие», — резюмирует Жоров.

Свадьба / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

Именно так решил поступить Андрей Бобров, который тоже этим летом стал мужем. Их выбор с женой Ульяной — отметить без пышного торжества, а отложить деньги на будущее. К тому же им не хотелось "создавать проблемы на ровном месте". Забот хватало и так: сессия, защита диплома, спортивные соревнования. Лучше поскорее расписаться, чтобы начать полноценную семейную жизнь. На их торжественном ужине собралось 13 гостей, самых близких. А расписались молодожены в Тальменке 5 июня. Подготовка к свадьбе началась за месяц:

«Первым делом купили платье невесте. Примерили около 15 и вернулись к первому магазину. За шесть дней до свадьбы дошла очередь до меня. Собрать образ жениху оказалось гораздо сложнее. На Ульяне мне нравилось почти все, на мне — почти ничего. Я привык всю жизнь одеваться спортивно, поэтому костюм покупать точно не собирался. В итоге: светлые брюки, белое поло и белые кроссовки. Параллельно смотрели обручальные кольца. Понравилось белое золото», — рассказывает Андрей. По бюджету вышло так: платье и фата — примерно 32 тысячи рублей, кольца — около 30 тысяч рублей, образ жениха — 13 тысяч рублей. Букет невесте заказывали в Тальменке. С помощью нейросети сделали референс — вышел красивый букет за 5600. Туфли Ульяны были с выпускного: она почему-то еще тогда решила, что в них и выйдет замуж. Фотограф — знакомый Дмитрий — обошелся в 5 тысяч рублей. Уложились в 100 тысяч рублей.

«Сначала торжественно расписались, пофоткались в ближайшем парке со всеми родственниками, потом поехали в живописное место на фотосессию вдвоем», — подчеркивает Бобров.А особенно пышный вариант торжества выбрала невеста этого года Карина Ршоян:

«У нас была русско-армянская свадьба. Организацией начали заниматься за год, с помощью координатора Алены Елизаровой. Свадьба прошла масштабно, на 112 человек! По тенденциям 2026 года свадьба выходит в 1,5 млн рублей и выше. Платье невесты я шила, так как не понравился ассортимент в магазинах, а костюм жениха нашелся сразу. Очень здорово, что есть разные цены — от 20 до 80 тысяч рублей. Считаю, что день свадьбы должен быть пышным. Когда еще за одним столом соберется столько близких?» — делится Карина.

Свадьба / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

На все 200%

Стоимость обручальных колец зависит прежде всего от материала. Пара серебряных обойдется примерно от 5 до 30 тысяч рублей, золотых — от 30 тысяч рублей и практически без верхнего ценового предела. При этом в летне-осенний свадебный сезон многие ювелирные магазины проводят акции: предлагают скидки до 40–50% или специальные предложения при покупке пары колец. Букет невесты в среднем стоит от 3 до 10 тысяч рублей, хотя авторские композиции могут обойтись значительно дороже. Для свадебного кортежа молодожены нередко арендуют автомобили представительского класса или лимузин. Стоимость аренды начинается от 2–3 тысяч рублей в час и может достигать 6–8 тысяч рублей в зависимости от марки автомобиля и продолжительности заказа. Из дополнительных развлечений можно арендовать фотобудку в среднем за 10 тысяч рублей в час.

Приглашение артистов, музыкальных коллективов или шоу-программ стоит от 15–20 тысяч рублей, а оформление зала живыми цветами, фотозоной и декоративными элементами начинается от 30 тысяч рублей и может превышать 100 тысяч. Главная "вишенка" праздника — свадебный торт. Десерт весом около четырех килограммов, рассчитанный примерно на 30 гостей, обойдется в среднем от 8 до 15 тысяч рублей. В итоге даже скромная свадьба на 30–40 человек в Барнауле сегодня будет стоить примерно 350–500 тысяч рублей. Если же молодожены выбирают индивидуальный декор, известных специалистов, насыщенную развлекательную программу и большое количество гостей, бюджет торжества легко может превысить миллион. А иногда и два.

Это подтверждает и свадебный координатор Ангелина Василенко, в обязанности которой входит контроль всего мероприятия. Молодожены нередко обращаются к ней за помощью — ведь в такой важный день хочется, чтобы все прошло идеально:

«Работа координатора и организатора подразумевает включенность на все 200% — и в день мероприятия, и во время подготовки. На второй год работы сейчас в записи плюс десять свадеб за летний сезон. Самым активным месяцем считается август. Готовимся за год, иногда и раньше. Были те, кто уже в 2025-м забронировал меня на 2028 год. Минимальная стоимость свадьбы — от 450 тысяч рублей. Средняя — около 650 тысяч рублей. Пышное торжество — от 700 тысяч до 1,5 млн рублей и выше. Максимальная стоимость вечера, который организовывала я, — 2,5 млн. Несмотря на сложности, остаются люди, которые хотят отпраздновать день образования своей семьи. Ведь на нем присутствуют все близкие люди», — рассказывает Ангелина.

Координатор свадеб Ангелина Василенко / Фото: Анна Канина

"Подарок себе"

Есть и другой путь. Организатор мероприятий, в том числе свадебных, Елена Иконникова сама выходит замуж в этом году и берет непростую ношу подготовки мероприятия на себя:

«Мой будущий муж — Александр Соколов, ведущий мероприятий. Он сделал предложение недавно. Будем делать пышную свадьбу. Мы оба работаем в свадебной индустрии, видим чужие свадьбы каждый день. Для нас эта — единственная своя. Свадьба с размахом — наш способ сказать спасибо всем, кто дорог, собрать их в одном месте. Путешествие запланировали следом за торжеством. Да, денег уйдет больше, но мы копили на эти два события сознательно. Считаю, что если есть возможность, то не нужно себя лишать ни того, ни другого. Организатора не нанимаем — буду вести все сама. Это вызов и подарок себе: хочу прожить каждый этап подготовки, а в день свадьбы передать управление своей команде ассистентов», — делится Елена.

Предложение руки и сердца Елене / Фото: Дмитрий Мерзликин

Несмотря на разные взгляды на свадебное торжество, универсального рецепта для молодоженов не существует. Для одних свадьба — это важнейший праздник, для других — лишние хлопоты и расходы. Однако, как подчеркивает социолог Дарья Омельченко, для большинства пар, решивших вступить в брак, этот день по-прежнему воспринимается как "значимое, уникальное" событие, которое хочется сделать запоминающимся. Меняются форматы, бюджеты и приоритеты, но желание отметить начало семейной жизни особенным образом остается неизменным.