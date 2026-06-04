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В Госдуме раскрыли секрет "непотопляемости" Набиуллиной

Глава ЦБ делает все, что обещает, пояснил депутат Делягин

04 июня 2026, 21:34, ИА Амител

Эльвира Набиуллина / Фото: пресс-служба Банка России
Эльвира Набиуллина / Фото: пресс-служба Банка России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина обладает уникальным для чиновника качеством. Секрет "непотопляемости" председателя ЦБ раскрыл депутат Госдумы, ведущий канала "Царьград" Михаил Делягин.

«Набиуллина обладает уникальным качеством: пацан сказал — пацан сделал. Так в старину говорили», — объяснил он.

По словам депутата, если глава регулятора что-то пообещала, она это сделает. Он отметил, что именно это качество выделяет Набиуллину "из стада наших либеральных, фиктивных менеджеров".

Парламентарий признал, что в жизни случаются обстоятельства непреодолимой силы, но Набиуллина делает все, что от нее зависит. По его словам, в отличие от многих других чиновников у председателя ЦБ присутствует "административная вменяемость".

Госдума депутаты Центробанк
       

Комментарии 11

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Шинник

21:40:03 04-06-2026

у меня одного ассоциации непотопляемости с ... фекалиями ?

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Musik

21:40:44 04-06-2026

Сурово лизнул.

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Гость

21:44:08 04-06-2026

у председателя ЦБ присутствует "административная вменяемость" - ой ли?

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Гость

22:12:00 04-06-2026

А если сделать надо как бы, но не хочется, то просто не обещает и не делает. И тогда не ударила в грязь лицом.

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Вежливый Человек

22:27:26 04-06-2026

Мы им это запомним.

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Гость

01:23:21 05-06-2026

А кто догадался 300 лярдов на западе то оставить?

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Гость

01:55:12 05-06-2026

Привет. Один "административно вменяемый" кадр хвалит другого, потому что остальные их только ругают. Думаю, что это основная форма существования нынешнего руководства. По поводу Набиулиной сразу вспоминается народная мудрость: "Всегда прав только дурак". Удачного полета в пропасть.

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Кость

05:28:08 05-06-2026

Пацан сказал-пацан сделал... Вся эта братва из 90-х...ворье...

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Горожанин.

05:39:47 05-06-2026

13 лет бороться с инфляцией одним способом ,да всё бесполезно, это вменяемость? Что-то напоминает средневекового дон Кихота, который "боролся" с ветряными мельницами.По-моему,это абсолютная невменяемость с точки зрения простого обывателя. О Делягине был лучшего мнения.А он оказался обыкновенным либералом. Или это "загогулина перед выборами, ?

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найди отличия.

06:39:06 05-06-2026

,, неспроста это жужужу. "©
про Чубайса говорили так же.

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бгг

06:46:43 05-06-2026

Глава ЦБ делает все, что обещает
а обещает что говорит Всемирный банк

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