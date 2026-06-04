В Госдуме раскрыли секрет "непотопляемости" Набиуллиной

Глава ЦБ делает все, что обещает, пояснил депутат Делягин

04 июня 2026, 21:34, ИА Амител

Эльвира Набиуллина / Фото: пресс-служба Банка России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина обладает уникальным для чиновника качеством. Секрет "непотопляемости" председателя ЦБ раскрыл депутат Госдумы, ведущий канала "Царьград" Михаил Делягин.

«Набиуллина обладает уникальным качеством: пацан сказал — пацан сделал. Так в старину говорили», — объяснил он.

По словам депутата, если глава регулятора что-то пообещала, она это сделает. Он отметил, что именно это качество выделяет Набиуллину "из стада наших либеральных, фиктивных менеджеров".

Парламентарий признал, что в жизни случаются обстоятельства непреодолимой силы, но Набиуллина делает все, что от нее зависит. По его словам, в отличие от многих других чиновников у председателя ЦБ присутствует "административная вменяемость".