В Госдуме раскрыли секрет "непотопляемости" Набиуллиной
Глава ЦБ делает все, что обещает, пояснил депутат Делягин
04 июня 2026, 21:34, ИА Амител
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина обладает уникальным для чиновника качеством. Секрет "непотопляемости" председателя ЦБ раскрыл депутат Госдумы, ведущий канала "Царьград" Михаил Делягин.
«Набиуллина обладает уникальным качеством: пацан сказал — пацан сделал. Так в старину говорили», — объяснил он.
По словам депутата, если глава регулятора что-то пообещала, она это сделает. Он отметил, что именно это качество выделяет Набиуллину "из стада наших либеральных, фиктивных менеджеров".
Парламентарий признал, что в жизни случаются обстоятельства непреодолимой силы, но Набиуллина делает все, что от нее зависит. По его словам, в отличие от многих других чиновников у председателя ЦБ присутствует "административная вменяемость".
21:40:03 04-06-2026
у меня одного ассоциации непотопляемости с ... фекалиями ?
21:40:44 04-06-2026
Сурово лизнул.
21:44:08 04-06-2026
у председателя ЦБ присутствует "административная вменяемость" - ой ли?
22:12:00 04-06-2026
А если сделать надо как бы, но не хочется, то просто не обещает и не делает. И тогда не ударила в грязь лицом.
22:27:26 04-06-2026
Мы им это запомним.
01:23:21 05-06-2026
А кто догадался 300 лярдов на западе то оставить?
01:55:12 05-06-2026
Привет. Один "административно вменяемый" кадр хвалит другого, потому что остальные их только ругают. Думаю, что это основная форма существования нынешнего руководства. По поводу Набиулиной сразу вспоминается народная мудрость: "Всегда прав только дурак". Удачного полета в пропасть.
05:28:08 05-06-2026
Пацан сказал-пацан сделал... Вся эта братва из 90-х...ворье...
05:39:47 05-06-2026
13 лет бороться с инфляцией одним способом ,да всё бесполезно, это вменяемость? Что-то напоминает средневекового дон Кихота, который "боролся" с ветряными мельницами.По-моему,это абсолютная невменяемость с точки зрения простого обывателя. О Делягине был лучшего мнения.А он оказался обыкновенным либералом. Или это "загогулина перед выборами, ?
06:39:06 05-06-2026
,, неспроста это жужужу. "©
про Чубайса говорили так же.
06:46:43 05-06-2026
Глава ЦБ делает все, что обещает
а обещает что говорит Всемирный банк