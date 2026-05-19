Банки берут деньги у людей под низкий процент, а выдают в кредит под более высокий — и разница несет им огромную прибыль

19 мая 2026, 17:30, ИА Амител

Банк России / Фото: amic.ru

Российские банки показывают уверенный рост прибыли, благодаря тому, что снижают ставки по депозитам быстрее, чем по кредитам, рассказал в интервью "Газете.ru" экономист Олег Николаев, эксперт Института экономики роста имени Столыпина и член генерального совета "Деловой России".

В первом квартале 2026 года банковский сектор достиг рекордной чистой прибыли в 1,235 трлн рублей, что на 35% превышает показатели предыдущего квартала.

«Секрет успеха банков заключается в том, что они оперативно отреагировали на снижение ключевой ставки. Выплаты по депозитам (4,741 трлн рублей) были уменьшены пропорционально, в то время как ставки по кредитам снизились с некоторым опозданием. Это позволило банкам заработать 6,914 трлн рублей. При этом доходы от инвестиционной деятельности и валютных операций составили всего 409 млрд рублей. Это подтверждает тезис Эльвиры Набиуллиной о том, что для устойчивого развития компаниям следует полагаться на собственные ресурсы, а не на заемные средства», — подчеркнул Николаев.

По словам эксперта, банки продолжают играть роль "денежных пылесосов" в экономике.

Ранее ЦБ предупредил о риске заморозки ключевой ставки из-за инфляции.