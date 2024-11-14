В Госдуме рассказали, будут ли запрещать iPhone в России
В первом чтении принят законопроект о запрете дискриминации российских разработчиков приложений
14 ноября 2024, 11:20, ИА Амител
Госдума в первом чтении поддержала законопроект, который запрещает иностранным компаниям дискриминацию российских разработчиков приложений и их пользователей, сообщил депутат ГД Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
"Другими словами, RuStore на гаджетах Apple быть! Сделали еще один шаг в этом направлении. Уверен, что ко второму чтению все замечания будут учтены и закон будет принят до конца осенней сессии", – отметил парламентарий.
Горелкин подчеркнул, что ни о каком запрете продажи iPhone в России и речи быть не может.
"Я не исключаю, что отдельной нормой будут предусмотрены определенные штрафные санкции, но любые запреты считаю чрезмерными", – уточнил депутат.
При этом Горелкин отметил, что, по его информации, Apple сама заинтересована в появлении RuStore на своих гаджетах.
11:30:40 14-11-2024
Сначала пусть сама дума в лапти переобуется
11:52:49 14-11-2024
Гость (11:30:40 14-11-2024) Сначала пусть сама дума в лапти переобуется ... Скорее мы босиком будем бегать
11:48:06 14-11-2024
Фигнёй занимаются.. тут с квадроберами ещё не разобрались, а уже на Эппл лапы ставят...
12:00:09 14-11-2024
Гость (11:48:06 14-11-2024) Фигнёй занимаются.. тут с квадроберами ещё не разобрались, а... Да про боберов этих забыли уже - новой дичи подвезут.
12:14:49 14-11-2024
Текст то прочитал кто-нибудь из комментаторов? Или как обычно, только заголовок, который не соответствует изложенному в статье?
15:37:31 14-11-2024
Гость (12:14:49 14-11-2024) Текст то прочитал кто-нибудь из комментаторов? Или как обычн... А смысл статьи понять не пробовали? Или,как обычно,лишь бы вякнуть?
22:43:49 14-11-2024
Гос дума и айфоны!нонсенс!