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В Госдуме рассказали, будут ли запрещать iPhone в России

В первом чтении принят законопроект о запрете дискриминации российских разработчиков приложений

14 ноября 2024, 11:20, ИА Амител

Смартфоны iPhone / Фото: unsplash.com / Onur Binay
Смартфоны iPhone / Фото: unsplash.com / Onur Binay

Госдума в первом чтении поддержала законопроект, который запрещает иностранным компаниям дискриминацию российских разработчиков приложений и их пользователей, сообщил депутат ГД Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

"Другими словами, RuStore на гаджетах Apple быть! Сделали еще один шаг в этом направлении. Уверен, что ко второму чтению все замечания будут учтены и закон будет принят до конца осенней сессии", – отметил парламентарий.

Горелкин подчеркнул, что ни о каком запрете продажи iPhone в России и речи быть не может.

"Я не исключаю, что отдельной нормой будут предусмотрены определенные штрафные санкции, но любые запреты считаю чрезмерными", – уточнил депутат.

При этом Горелкин отметил, что, по его информации, Apple сама заинтересована в появлении RuStore на своих гаджетах.

iPhone и MacBook от Apple / Фото: pixabay.com

Правда ли, что в России скоро запретят продажу iPhone и других гаджетов от Apple?

Законопроект, позволяющий это сделать, одобрили в правительстве
НОВОСТИОбщество

Законопроекты Гаджеты

Комментарии 7

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Гость

11:30:40 14-11-2024

Сначала пусть сама дума в лапти переобуется

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Гость

11:52:49 14-11-2024

Гость (11:30:40 14-11-2024) Сначала пусть сама дума в лапти переобуется ... Скорее мы босиком будем бегать

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Гость

11:48:06 14-11-2024

Фигнёй занимаются.. тут с квадроберами ещё не разобрались, а уже на Эппл лапы ставят...

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Гость

12:00:09 14-11-2024

Гость (11:48:06 14-11-2024) Фигнёй занимаются.. тут с квадроберами ещё не разобрались, а... Да про боберов этих забыли уже - новой дичи подвезут.

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Гость

12:14:49 14-11-2024

Текст то прочитал кто-нибудь из комментаторов? Или как обычно, только заголовок, который не соответствует изложенному в статье?

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Гость

15:37:31 14-11-2024

Гость (12:14:49 14-11-2024) Текст то прочитал кто-нибудь из комментаторов? Или как обычн... А смысл статьи понять не пробовали? Или,как обычно,лишь бы вякнуть?

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Серёга

22:43:49 14-11-2024

Гос дума и айфоны!нонсенс!

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