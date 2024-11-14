В первом чтении принят законопроект о запрете дискриминации российских разработчиков приложений

14 ноября 2024, 11:20, ИА Амител

Смартфоны iPhone / Фото: unsplash.com / Onur Binay

Госдума в первом чтении поддержала законопроект, который запрещает иностранным компаниям дискриминацию российских разработчиков приложений и их пользователей, сообщил депутат ГД Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

"Другими словами, RuStore на гаджетах Apple быть! Сделали еще один шаг в этом направлении. Уверен, что ко второму чтению все замечания будут учтены и закон будет принят до конца осенней сессии", – отметил парламентарий.

Горелкин подчеркнул, что ни о каком запрете продажи iPhone в России и речи быть не может.

"Я не исключаю, что отдельной нормой будут предусмотрены определенные штрафные санкции, но любые запреты считаю чрезмерными", – уточнил депутат.

При этом Горелкин отметил, что, по его информации, Apple сама заинтересована в появлении RuStore на своих гаджетах.