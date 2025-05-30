В Госдуме рассказали, в каком случае разблокируют YouTube
По словам депутата Антона Немкина, диалог с глобальными цифровыми платформами возможен только на условиях России
30 мая 2025, 08:45, ИА Амител
YouTube сможет полноценно работать в России, если выполнит ряд требований, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
По его словам, для этого площадке нужно разобраться с заброшенным оборудованием, оплатить накопленные штрафы на миллиарды рублей, открыть официальное юридическое представительство и восстановить заблокированные без решения суда аккаунты российских СМИ, журналистов и блогеров.
"Без этих шагов говорить о каком-либо "смягчении" позиций невозможно: речь идет не о политике, а о соблюдении законодательства", – подчеркнул он.
Немкин отметил, что диалог с глобальными цифровыми платформами возможен только на условиях России – честных, прозрачных и законных.
По мнению депутата, эпоха вседозволенности крупных ИТ-корпораций должна остаться в прошлом, а России тем временем нужно строить цифровой суверенитет, развивая собственные технологии и платформы.
Ранее медиаменеджер Маргарита Симоньян заявила, что YouTube в России должен быть полностью запрещен как разносчик разного рода зараз.
08:50:10 30-05-2025
и тем не менее, Ют остаётся самой популярной и привлекательной площадкой, как для зрителей, так и для блогеров. что бы там не говорили вылизыватели Газпрома и распильщики его бюджета.
08:50:42 30-05-2025
Да никогда он при нынешней цензуре работать в РФ не будет
08:55:38 30-05-2025
Ну хоть признали, что они его блокируют. А то типа мы не причем, а тут все-таки причем.
09:28:53 30-05-2025
Ох, пора бы в России новые платформы отстраивать начать...
10:07:03 30-05-2025
Гость (09:28:53 30-05-2025) Ох, пора бы в России новые платформы отстраивать начать... ... запретили ютуп - картошку разучлись выращивать.
вот оно как...
12:45:56 30-05-2025
Musik (10:07:03 30-05-2025) запретили ютуп - картошку разучлись выращивать.вот оно ... Кто про Фому, ты про Ему.
10:13:05 30-05-2025
цирк с конями, людей совсем за дЭбилов держать, с этим лепетом про оборудование
10:37:33 30-05-2025
Гость (10:13:05 30-05-2025) цирк с конями, людей совсем за дЭбилов держать, с этим лепет... Да все уже приспособились. Только моя тетушка 79 лет жалуется, что на смартфоне с VPN всё норм, а на планшете хуже, но ночью и рано утром тоже можно смотреть.
10:34:03 30-05-2025
Если хотят работать в России, то должны соблюдать ее законы.
10:40:19 30-05-2025
ППШариков (10:34:03 30-05-2025) Если хотят работать в России, то должны соблюдать ее законы.... Вы бы сами их соблюдали, законы свои.😁
12:24:38 30-05-2025
ППШариков (10:34:03 30-05-2025) Если хотят работать в России, то должны соблюдать ее законы.... Пока в стране много Лошариков, то Ютуб не вернется.
10:55:15 30-05-2025
Страдают от блокировки Ютюба только российские граждане.
11:04:48 30-05-2025
Гость (10:55:15 30-05-2025) Страдают от блокировки Ютюба только российские граждане.... У хохлов тоже какая-то беда с ютубом. Их блогеры в последнее время стали советовать своим соотечественникам выставлять не свою страну, а другую, Уганду, например. Чтобы смотреть все каналы)))
12:44:40 30-05-2025
Хреновенько чиновникам ютуби соблюдать свободу слова-необосновано блокируют выбранные ими"плохие аккаунты", затыкают рты. Для них разговоры про свободу слова, что в лужу пе-пе-пе...