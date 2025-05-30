В Госдуме рассказали, в каком случае разблокируют YouTube

По словам депутата Антона Немкина, диалог с глобальными цифровыми платформами возможен только на условиях России

30 мая 2025, 08:45, ИА Амител

Иконка приложения YouTube / Фото: Nik / unsplash.com

YouTube сможет полноценно работать в России, если выполнит ряд требований, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

По его словам, для этого площадке нужно разобраться с заброшенным оборудованием, оплатить накопленные штрафы на миллиарды рублей, открыть официальное юридическое представительство и восстановить заблокированные без решения суда аккаунты российских СМИ, журналистов и блогеров.

"Без этих шагов говорить о каком-либо "смягчении" позиций невозможно: речь идет не о политике, а о соблюдении законодательства", – подчеркнул он.

Немкин отметил, что диалог с глобальными цифровыми платформами возможен только на условиях России – честных, прозрачных и законных.

По мнению депутата, эпоха вседозволенности крупных ИТ-корпораций должна остаться в прошлом, а России тем временем нужно строить цифровой суверенитет, развивая собственные технологии и платформы.

Ранее медиаменеджер Маргарита Симоньян заявила, что YouTube в России должен быть полностью запрещен как разносчик разного рода зараз.