В июле автолюбители в Сибири стали на 15% чаще покупать электромобили с пробегом

В целом по стране продажи электрокаров с пробегом с начала 2026 года выросли вдвое

07 августа 2026, 09:32, ИА Амител

Водитель обнимает автомобиль / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Жители Сибири стали активнее покупать электромобили с пробегом. В июле продажи таких машин в Сибирском федеральном округе увеличились на 15% по сравнению с июнем. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе автомобильного портала "Дром".

Рост интереса к подержанным электрокарам в июле наблюдался почти по всей России. Исключением стал Дальний Восток, где продажи сократились на 13%. При этом наиболее заметную динамику показал Урал: там за месяц спрос увеличился в два раза.

В Приволжье подержанные электромобили стали покупать на 45% чаще, в центральных регионах страны — на 38%, на юге России — на 11%. Сибирь с ростом на 15% также сохранила положительную динамику рынка.

«В целом по стране продажи электрокаров с пробегом с начала 2026 года выросли вдвое относительно аналогичного периода прошлого года. Только за июль спрос прибавил 21% к июньскому уровню, а по сравнению с маем продажи увеличились в три раза», — отметили в издании.

Самым востребованным подержанным электромобилем в России остается японский Nissan Leaf. За июль его продажи выросли на 11%, однако доля модели на рынке второй месяц подряд сокращается и теперь составляет 61%.

Вторую строчку занимает китайский Zeekr 001, продажи которого за месяц увеличились на 35%. Впервые в этом году в тройку лидеров вошел российский Evolute i-Pro: спрос на электрический седан за месяц вырос втрое. Еще в июне модель находилась на четвертом месте, а в январе занимала лишь десятую позицию.

Следом расположились Tesla Model 3 и Mitsubishi i-MiEV. Продажи первой модели за июль выросли на 70%, второй — на 80%. При этом средняя стоимость Nissan Leaf и Mitsubishi i-MiEV остается ниже одного миллиона рублей.