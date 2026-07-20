В некоторых регионах действуют особые правила ремонта

20 июля 2026, 09:45, ИА Амител

Ремонт / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Во многих регионах России для владельцев квартир в новостройках действуют расширенные временные интервалы для проведения шумных ремонтных работ. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

По его словам, льготный период составляет от полугода до полутора лет после ввода дома в эксплуатацию и распространяется на всех собственников жилья в этот промежуток времени.

«Закон о тишине — закон про уважение друг к другу. Он создан для того, чтобы люди могли отдыхать, восстанавливаться, жить в комфорте. Но все мы понимаем: когда вы покупаете квартиру в новостройке, ремонт неизбежен. Именно поэтому во многих регионах страны для новостроек действуют особые правила: в первые полтора года после сдачи дома шумные работы разрешены в расширенном временном интервале. Это правильное и человечное решение», — сказал он.

Когда делать ремонт в новостройках Алтайского края?

В Алтайском крае шумные работы в домах, введенных в эксплуатацию менее полутора лет назад, можно проводить в будние дни (с понедельника по пятницу) с 08:00 до 13:00 и с 15:00 до 22:00; в субботу, воскресенье и официальные праздничные дни — с 09:00 до 13:00 и с 15:00 до 22:00.

А вот после истечения полутора лет уже действуют общие правила, согласно закону Алтайского края № 95-ЗС "Об обеспечении тишины и покоя граждан":

в будни нельзя проводить шумные работы с 22:00 до 08:00 и с 13:00 до 15:00;

в выходные и праздники — с 22:00 до 09:00 и с 13:00 до 15:00.

Парламентарий подчеркнул, что эти правила не отменяют ночной режим тишины полностью: даже в новых домах шуметь нельзя с 23:00 до 07:00.