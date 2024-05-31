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В краевом правительстве опровергли слухи об отставке Томенко

Денис Губин заявил, что слухи никого уже не удивляют

31 мая 2024, 08:34, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: t.me/tomenko_22
Виктор Томенко / Фото: t.me/tomenko_22

29 мая в интернете появились слухи об отставке губернатора Алтайского края Виктора Томенко со ссылкой на неназванные источники. Однако сам глава региона находился в Республике Беларусь на встрече с президентом Александром Лукашенко и белорусскими министрами и мэрами городов.

За комментариями "Атмосфера" обратилась к заместителю председателя правительства края Денису Губину, который назвал эти сообщения фейками.

"Мы увидели эти сообщения, все это далеко от реальности и доверия у здравомыслящих людей не вызывает, – заявил Денис Губин. – Губернатор края находится с официальной делегацией в Республике Беларусь".

Он также добавил, что в правительстве знают, кто распространяет фейки, но называть их не стал.

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Виктор Томенко Политика

Комментарии 21

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Иван

08:39:32 31-05-2024

Кто распростраеяет фейки? Хотелось бы услышать...

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Гость

09:11:15 31-05-2024

Иван (08:39:32 31-05-2024) Кто распростраеяет фейки? Хотелось бы услышать... ... Не знаем, господин майор. Это ваша работа искать...

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Гость

14:33:36 31-05-2024

Иван (08:39:32 31-05-2024) Кто распростраеяет фейки? Хотелось бы услышать... ... Заместителя арестовали за взятку , а Томенко его руководитель .

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Гость

17:25:00 31-05-2024

Гость (14:33:36 31-05-2024) Заместителя арестовали за взятку , а Томенко его руководител... Прям руками подчинённого водил взятку брать ?

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Гость

08:42:55 31-05-2024

Как говорится - дыма без огня не бывает.

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гость

09:20:46 31-05-2024

Денис Губин заявил, что слухи никого уже не удивляют а, вот почему...

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Гость

09:46:41 31-05-2024

Гость (08:42:55 31-05-2024) Как говорится - дыма без огня не бывает.... опровергают, опровергают, а потом бац! .. подтверждают

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Гость

08:48:21 31-05-2024

Поживем - увидим...

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Гость

15:40:35 31-05-2024

Гость (08:48:21 31-05-2024) Поживем - увидим...... Дожить бы...)

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Гость

08:57:10 31-05-2024

Заговорил наверное г-н Кибардин. Кому и за что он брал в Москве.

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Гость

09:04:29 31-05-2024

"Палка то, на двух концах!"
Представте как "бледно" будет выглядеть Губин если через пару недель Томенко действительно отстранят, даже если с повышением. У народа и так доверия нет к различного рода пресс службам госорганов, а тут еще больше доверие подорвется!

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Гость

09:43:38 31-05-2024

Если Томенко "действительно отстранят", то уж другой - то нам построит рай в отдельно взятом крае. Вы в это верите?

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Гость

09:51:59 31-05-2024

Гость (09:43:38 31-05-2024) Если Томенко "действительно отстранят", то уж другой - то на... Это смотря какой другой, вполне возможно, что и построит.

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Гость

10:27:44 31-05-2024

Гость (09:51:59 31-05-2024) Это смотря какой другой, вполне возможно, что и построит.... Ха - ха! Вот наив!

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Гость

13:01:03 31-05-2024

Гость (09:43:38 31-05-2024) Если Томенко "действительно отстранят", то уж другой - то на...
Рай не рай, а хотелось бы лучшей жизни. Да, и строить её мы должны сами, совместно с властью. Или хотя
бы чтоб никто не мешал.

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Гость

18:09:38 31-05-2024

Твердо и четко!

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Гость

09:50:44 31-05-2024

Ну про Карлина тоже такие слухи ходили и их тоже опровергали. А потом он сам резко слинял - видать, наступили крепенько на хвост. И верный помощник Локоть, если помните, сбежал. Нынешний идет тем же путем, но характером с прокурором ему не тягаться, а команда и вовсе - разлюли-малина, сажать-не пересажать - так что все возможно.

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Гость

10:10:11 31-05-2024

Они и о Кибардине молчали,типа слухи и знать ничего не знаем.

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Гость

11:45:58 31-05-2024

Гость (10:10:11 31-05-2024) Они и о Кибардине молчали,типа слухи и знать ничего не знаем... Подвел землячек - красноярский, как змей пригретый за пазухой.

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Гость

16:03:40 31-05-2024

Это бренд или тренд такой - играть в угадайку или в молчанку.

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Жора

18:00:04 31-05-2024

Фейк, это алтайский губернатор.

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