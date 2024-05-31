В краевом правительстве опровергли слухи об отставке Томенко

Денис Губин заявил, что слухи никого уже не удивляют

31 мая 2024, 08:34, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: t.me/tomenko_22

29 мая в интернете появились слухи об отставке губернатора Алтайского края Виктора Томенко со ссылкой на неназванные источники. Однако сам глава региона находился в Республике Беларусь на встрече с президентом Александром Лукашенко и белорусскими министрами и мэрами городов.

За комментариями "Атмосфера" обратилась к заместителю председателя правительства края Денису Губину, который назвал эти сообщения фейками.

"Мы увидели эти сообщения, все это далеко от реальности и доверия у здравомыслящих людей не вызывает, – заявил Денис Губин. – Губернатор края находится с официальной делегацией в Республике Беларусь".

Он также добавил, что в правительстве знают, кто распространяет фейки, но называть их не стал.