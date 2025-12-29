Пенсионер подрался и умер из-за очереди в общественный туалет

Мужчина пытался проникнуть в туалет без очереди – это разозлило пожилого человека

29 декабря 2025, 14:28, ИА Амител

Драка мужчин / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Сингапуре 73‑летний мужчина погиб в результате драки из‑за очереди в общественный туалет, сообщает издание Mothership.

Инцидент произошел ночью 21 декабря на веранде закусочной Fork & Spoon: 73‑летний Фу Суан Чу, ожидавший своей очереди в туалет, вступил в конфликт с 57‑летним Тео Энг Чаем, который попытался пройти без очереди.

Сначала между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. В ходе нее Чай нанес Чу удар в область головы. В результате пожилой мужчина получил перелом щитовидного хряща гортани. Происшествие зафиксировали четыре камеры видеонаблюдения.

Пострадавшего доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Тео Энг Чай в настоящее время находится в тюрьме, комментариев по поводу случившегося он не дает. Первое судебное заседание по делу запланировано на 30 декабря.

