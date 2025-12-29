Пенсионер подрался и умер из-за очереди в общественный туалет
Мужчина пытался проникнуть в туалет без очереди – это разозлило пожилого человека
29 декабря 2025, 14:28, ИА Амител
В Сингапуре 73‑летний мужчина погиб в результате драки из‑за очереди в общественный туалет, сообщает издание Mothership.
Инцидент произошел ночью 21 декабря на веранде закусочной Fork & Spoon: 73‑летний Фу Суан Чу, ожидавший своей очереди в туалет, вступил в конфликт с 57‑летним Тео Энг Чаем, который попытался пройти без очереди.
Сначала между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. В ходе нее Чай нанес Чу удар в область головы. В результате пожилой мужчина получил перелом щитовидного хряща гортани. Происшествие зафиксировали четыре камеры видеонаблюдения.
Пострадавшего доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Тео Энг Чай в настоящее время находится в тюрьме, комментариев по поводу случившегося он не дает. Первое судебное заседание по делу запланировано на 30 декабря.
14:44:50 29-12-2025
У них там кустов и подъездов на всех не хватает чтоли?
В крайнем случае между гаражей.
14:52:17 29-12-2025
В.Токарев. "Здесь не отыщут и общественных уборных, что их воздвигнут - это только жалкий трёп, так повелось в Нью-Йорке стало незазорным стоять и писать словно пёс на небоскрёб."
14:53:27 29-12-2025
Чай ударил Чу, а и Чи арестовал Чая и тогда Чо посадил его и Чы назначил судебное заседание.))))
15:09:12 29-12-2025
У меня мозг взорвался, какой Чай там кого ударил, пипец
15:14:07 29-12-2025
Эпичная битва за право отлить первым.
15:28:40 29-12-2025
Гость (15:14:07 29-12-2025) Эпичная битва за право отлить первым.... И в итоге похоже оба, отлили в штаны.
16:34:42 29-12-2025
зафиксировали четыре камеры видеонаблюдения - наблюдать дешевле, чем строить для народа..
16:57:39 29-12-2025
Фу! По заголовку подумал, что опять в России, но к счастью не у нас. В Сингапуре а отличие от России сходить в кустики, был бы огромный штраф, там камеры камеру зрят.
09:10:14 30-12-2025
- Это Сингапур, детка!