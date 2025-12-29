На Алтае мужчина погиб при пожаре из-за проблем с печью

Огонь охватил частный дом в себе Гуселетово

29 декабря 2025, 13:17, ИА Амител

Пожар в Гуселетово / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Мужчина погиб при пожаре в Романовском районе Алтайского края. Предполагается, что возгорание произошло из-за проблем с печью, сообщает 29 декабря пресс-служба ГУ МЧС по региону. Этот не первый такой случай за последнее время.

Пожар в Гуселетово / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Огонь охватил частный дом в себе Гуселетово в утренние часы. Погибшего нашли в одной из комнат. Пламя распространилось на 50 кв. м, с ним боролись семь пожарных, прибыло три единицы техники.

«Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи (перекал печи)», – говорится в сообщении.

В управлении напомнили, что ремонт и кладку печей стоит доверять только профессионалам, печь и дымовая труба должны иметь утолщение кирпичной кладки в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями. Кроме того, дымоход нужно регулярно прочищать от сажи.

Это не первый трагический случай за последнее время, связанный с печью. На прошлой неделе, 25 декабря, в МЧС сообщали о гибели мужчины в селе Тюменцево, а 24 декабря пожар унес жизнь человека в Табунском районе.