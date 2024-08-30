В куртках и под зонтиками. Какая погода будет в День знаний в Алтайском крае?

Будем надеяться, что погода не помешает проведению линеек в школах

30 августа 2024, 13:10, ИА Амител

Линейка в школе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

2 сентября, в День знаний, в Алтайском крае будет сыро и холодно. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами, возможно локальное выпадение града. Днем столбики термометров не поднимутся выше +16 градусов. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"В ночь на понедельник температура понизится в Алтайском крае до +6...+11°С, а днем воздух прогреется только до +11...+16°С. При этом периодически будет идти дождь. Ожидается он в течение дня 2 сентября и в Барнауле. Ветер северо-западного направления, 4-9 м/с. Температура воздуха в региональной столице составит +12...+14°С" – не выше", – рассказала синоптик.